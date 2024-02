Show Leona i Semeniuka! Zagrali tak, że aż brakuje słów

Od dłuższego czasu wiadomo, że Wilfredo Leon opuści po sezonie Sir Safety Perugia. Niewykluczone, że dołączy do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, o czym pisały już włoskie media. Żona siatkarza Małgorzata również nie zamyka się na transfer do Polski. - Zależy mu, żeby już teraz w tej PlusLidze zagrać. Wydaje mi się, że taki jest teraz priorytet, choć wszystko będzie zależało od ofert, które będą na stole. Wszystkie kierunki są jeszcze mocno otwarte, nie ma jeszcze decyzji - powiedziała.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia kontra ochrona! Kuriozalne obrazki sprzed Stadionu Śląskiego

Reprezentanci Polski bohaterami Perugii. Wilfredo Leon otrzymał nagrodę MVP

Do końca rozgrywek pozostało jeszcze trochę czasu, dlatego Leon na razie skupia się na grze dla obecnej drużyny. I robi to doskonale. Po dwóch porażkach z rzędu Sir Safety Perugia wreszcie wróciła na ścieżkę zwycięstw i pokonała w środowym spotkaniu ligowym Top Volley Cisterna 3:1 (25:19, 22:25, 25:22, 25:18), a Leon dostał nagrodę MVP.

"Skończył mecz z 19 punktami na koncie, w tym dwoma blokami i trzema asami" - czytamy na oficjalnej stronie klubu. Jakub Balcerzak dodał, że Leon miał ok. 40 proc. skutecznych ataków oraz 33 proc. pozytywnego przyjęcia.

"To był skomplikowany mecz. Jestem bardzo zadowolony ze zwycięstwa, ale gratuluję również Cisternie, bo zaprezentowała się znakomicie. Myślę, że decydujący był trzeci set. Na początku mieliśmy kryzys, ale potem udało nam się wrócić do gry i to było kluczem do zwycięstwa" - powiedział reprezentant Polski, cytowany przez stronę.

"Świetny występ" zaliczył również inny nasz zawodnik Kamil Semeniuk. "Zdobył 18 punktów, w tym zanotował cztery asy i 58 proc. skuteczności w ataku" - napisano. Ponadto Balcerzak przekazał, że 27-latek miał 21 proc. pozytywnego przyjęcia. "Myślę, że z Semeniukiem i Ołehem (Płotnyckim - red.) znaleźliśmy balans, dlatego mam nadzieję, że trener teraz tego nie zmieni, bo to nie miałoby sensu", "Perugia wygląda dużo stabilniej z duetem Semeniuk - Płotnycki" - komentowali kibice na Twitterze.

Bardzo dobrze spisali się też pozostali siatkarze Perugii m.in. Wassim Ben Tara (11 pkt) oraz Jesus Herrera Jaime (10 pkt). Najskuteczniejszy na parkiecie był za to atakujący Cisterny Theo Faure, który zdobył aż 23 pkt.

Po 19. kolejkach SuperLegi Perugia zajmuje pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 44 punktów, tracąc aż 12 pkt do liderującego Trentino. Ma za to osiem punktów przewagi nad trzecią Piacenzą oraz dziewięć nad czwartym Lube Civitanova. Do końca rozgrywek pozostały trzy mecze, a najbliższy rozegra już w niedzielę 18 lutego, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Padovą.

Poniżej cały skrót meczu Perugii z Cisterną: