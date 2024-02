A jednak! Sensacyjne wieści ws. Kurka. "Możemy potwierdzić"

35-letni siatkarz pozostaje liderem kadry. Selekcjoner Nikola Grbić uważa, że jego wpływu na drużynę "nie da zmierzyć się liczbami". Reprezentant Polski liczy na to, że zagra na zbliżających się igrzyskach olimpijskich - jednocześnie nie wykluczał, że po turnieju zakończy karierę.

Kurek wróci do PlusLigi? "To już pewne"

Kilka dni temu media obiegła informacja, że Bartosz Kurek może wrócić do Polski. Reprezentant Polski miałby trafić do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, gdzie zastąpiłby Łukasza Kaczmarka. Byłby to wielki powrót nie tylko dla Kurka, który wyjechał z Polski w 2019 roku, a obecnie gra w Wolf Dogs Nagoya, ale dla całej ligi oraz samej ZAKSY - jej barwy siatkarz reprezentował w latach 2005-2008.

Teraz serwis podkarpacielive.pl poinformował, że jego powrót do Polski jest już pewny. "O tym, że Bartosz Kurek ma wrócić do Polski mówiło się od kilku dni. Dziś możemy to potwierdzić! 35-letni atakujący zostanie w sezonie 2024/25 siatkarzem Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle." - czytamy.

To oznacza, że siatkarz odłoży plany zakończenia kariery o przynajmniej jeszcze jeden sezon. A polska liga zyska bardzo mocne nazwisko, które na pewno przyciągnie kibiców. Kurek na pewno przyda się też samej drużynie z Kędzierzyna-Koźla, która obecnie rozgrywa bardzo kiepski sezon - wicemistrzowie Polski zajmują dopiero 10. miejsce w lidze.

W ostatnim sezonie Bartosz Kurek miał problemy z kontuzjami, ale i tak jako kapitan reprezentacji Polski zdołał poprowadzić zespół do zwycięstwa w Lidze Narodów oraz na mistrzostwach Europy. - Choć ten poprzedni sezon nie był dla mnie udany sportowo, to jeśli chodzi o pozycję kapitana, to był jednym z najlepszych sezonów w mojej karierze - stwierdził w rozmowie z kanałem YouTube #VolleyTime.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym sezonie Kurek wzmocni ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Na razie jednak ani on, ani klub nie odnieśli się do tych informacji.