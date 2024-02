To się dzieje! Żona Wilfredo Leona potwierdza sensacyjne wieści ws. transferu

Leon odchodzi z Perugii. Przyjmujący reprezentacji Polski dużą część obecnych rozgrywek był kontuzjowany, ale ostatnio wrócił do gry. Według medialnych doniesień właściciel Perugii Gino Sirci ma już dość borykającego się z problemami zdrowotnymi zawodnikiem.

Wilfredo Leon trafi do Polski? Żona siatkarza komentuje

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się sporo doniesień, że reprezentant Polski może trafić do PlusLigi. Konkretnie do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Do informacji odniosła się już żona zawodnika - Małgorzata Leon. - Sama Plusliga nie jest wykluczona. Wszystkie kierunki są jeszcze mocno otwarte, nie ma jeszcze decyzji. Wilfredo daje sobie czas, by się zastanowić - przyznała w podcaście "Szósty Set".

Kobieta dodała też, że Leon chciałby zagrać w Polsce. - Zależy mu, żeby już teraz w tej PlusLidze zagrać. Wydaje mi się, że taki jest teraz priorytet, choć wszystko będzie zależało od ofert, które będą na stole. Mogę zdementować i powiedzieć, że jeszcze żadne jeszcze nie zapadły - wyjawiła.

Gdyby transfer Leona do ZAKSY stał się faktem byłby to prawdziwy hit. Ponadto niewykluczone, że byłby on jedynym wielkim nabytkiem polskiej drużyny. Media informują, że do Kędzierzyna może trafić m.in. Bartosz Kurek. Ponadto nie można wykluczyć też transferu Michała Kubiaka.

ZAKSA w tym sezonie notuje fatalne wyniki i to jedna z przyczyn wielkich planów transferowych. Kędzierzynianie odpadli już z Ligi Mistrzów, którą w ostatnich latach zdominowali, a w PlusLidze również nie wiedzie im się najlepiej. O powodach kryzysy mówił niedawno w rozmowie ze Sport.pl były siatkarz Waldemar Wspaniały.