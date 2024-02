Bartosz Kurek odarty ze złudzeń. Ogłasza ws. zakończenia kariery

Bartosz Kurek to jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy, bez którego nadal trudno wyobrazić sobie reprezentację Polski. - Jest liderem, ponieważ wszyscy są w niego wpatrzeni. Ma doświadczenie, bo wiele wygrał. Tego nie da się zmierzyć liczbami. Czuje wielką odpowiedzialność za zespół. Bartek cieszy się ogromnym szacunkiem. Jest liderem, bo daje przykład. Zawsze jest pierwszy na siłowni. Gdy tylko atmosfera podczas ćwiczeń się rozluźnia, motywuje chłopaków. Pobudza ich i dlatego ma szacunek - tak jego pozycję w drużynie narodowej opisał selekcjoner Nikola Grbić.

Bartosz Kurek zabrał głos ws. końca kariery reprezentacyjnej. "Myślałem, że to ze mnie zrezygnują"

35-latek jest kapitanem drużyny, ale ze względu na urazy nie miał aż tak wielkiego wkładu w sukcesy (złoto Ligi Narodów i mistrzostw Europy, triumf w olimpijskim turnieju kwalifikacyjnym) w ostatnim sezonie kadrowym. Mimo wszystko ocenia go bardzo pozytywnie. - Choć ten poprzedni sezon nie był dla mnie udany sportowo, to jeśli chodzi o pozycję kapitana, to był jednym z najlepszych sezonów w mojej karierze - powiedział w rozmowie na youtube'owym kanale VolleyTime.

Kurek z pewnością marzy o tym, aby podczas zbliżających się igrzysk w Paryżu wreszcie przełamać "klątwę ćwierćfinału" (polscy siatkarze odpadają na tym etapie nieprzerwanie od 2004 r.) i zdobyć olimpijski medal. Czy w takim wypadku zrezygnowałby z gry w reprezentacji? - Chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wiadomo, że ten medal igrzysk wiele by w tej kwestii wyjaśnił. Przez wiele lat myślałem, że to nie ja zrezygnuję z reprezentacji, tylko reprezentacja w końcu zrezygnuje ze mnie, bo po prostu znajdą się lepsi gracze. Tak sobie wyobrażałem mój koniec, nie uważam się za Bóg wie kogo - stwierdził.

Bartosz Kurek czeka na to, co przyniosą igrzyska w Paryżu. "Może nie będę miał w sobie tej energii, siły i chęci"

Następnie zawodnik Wolfdogs Nagoya zdradził, co ustalił w tej sprawie z Grbiciem. - Umówiliśmy się na współpracę do igrzysk w Paryżu. (...) Mam nadzieję, że swoją grą i formą zasłużę na to, aby mnie tam zabrał - oznajmił.

- A co dalej? Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy jak zdobędziemy złoto, to czy nie pomyślę sobie: "A może mam w sobie siły na jeszcze jeden sezon"? A może jak nie wyjedziemy z grupy, to nie pomyślę sobie tego samego, tylko: "Jeszcze jeden, bo muszę skończyć z wysokiego C". A może nie będę miał w sobie tej energii, siły i chęci. Chciałbym powiedzieć, że "po igrzyskach na bank kończę", ale mówiąc szczerze, to nie wiem. Dużo rzeczy w swojej karierze planowałem kilka lat do przodu i zawsze trzeba było coś modyfikować - zakończył Kurek.