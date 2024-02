Kurek może wrócić do Polski! To byłby hit nad hity

Przed sezonem 2024/25 możemy być świadkami spektakularnego powrotu do PlusLigi. Absolutnie zaskakujące informacje dotyczące Bartosza Kurka podał TVP Sport. Miałby on zasilić jeden z najlepszych polskich klubów. Choć najbliższe środowisko zawodnika nie komentuje na razie tych doniesień, to powrót Kurka do Polski byłby prawdziwym hitem!

