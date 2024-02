Znamy pary 1/4 finału LM. Dobre wieści dla Jastrzębskiego Węgla. Finał jest realny!

Liga Mistrzów siatkarzy wchodzi w decydującą fazę. We wtorek poznaliśmy komplet ćwierćfinalistów. Wśród nich znalazł się jeden polski klub - Jastrzębski Węgiel, który występu na tym etapie rozgrywek był pewien już po fazie grupowej. Mistrzowie Polski wiedzą także, jak będzie wyglądała ewentualna droga do finału. Mogą mieć powody do optymizmu. Tak przedstawia się turniejowa drabinka.

3 Fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl