Koniec marzeń polskiego klubu w LM. To była deklasacja

PGE Rysice Rzeszów nie zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń. Po porażce 0:3 u siebie takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie rozgrywane w Stambule z miejscowym Vakifbankiem (12:25, 18:25, 23:25). W trzecim secie podopieczne Stephane'a Antigi miały dziesięć punktów przewagi i obroniły dwie piłki meczowe, ale to nie wystarczyło, by doprowadzić do czwartego seta. Tym samym Rysicom zostaje rywalizacja na krajowym podwórku.

