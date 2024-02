W końcu! Na takie słowa Anglików o Kiwiorze czekaliśmy

Niedzielny hit Premier League pomiędzy Arsenalem a Liverpoolem obfitował w wiele emocji. Kibice na The Emirates Stadium zobaczyli cztery gole, a aż dwa z nich padły po kuriozalnych błędach obrońców obu zespołów. Polscy kibice mieli powody do zadowolenia, ponieważ w drugiej części meczu na placu gry zameldował się Jakub Kiwior, który w przerwie zmienił Ołeksandra Zinczenko. Polak spotkanie kończył z żółtą kartką i asystą przy trafieniu kolegi.

Jakub Kiwior zaliczył asystę w hicie Premier League. Jak ocenili go Anglicy?

Kiwior po wejściu na boisko prezentował się solidnie w defensywie i nie przegrał wielu pojedynków. W 67. minucie gry był jednak spóźniony, za co obejrzał żółtą kartkę i do końca starcia musiał uważać. W 84. minucie spotkania miał niezłą sytuację, ale piłka po jego uderzeniu głową trafiła w Alissona. Finalnie jednak spisał się dobrze, a do tego w doliczonym czasie gry zaliczył asystę przy golu Leandro Trossarda. Belg przeprowadził świetną akcję indywidualną, ale to właśnie Kiwior jako ostatni zagrywał mu piłkę i poprawił swoje statystyki.

Po solidnym meczu Polaka oceniły angielskie media. Portal onlinegooner.com przyznał mu notę 7 w dziesięciostopniowej skali i nie szczędził pochwał. "Naprawdę wypadł nieźle. Powinien strzelić mało prawdopodobnego gola. Nie miał zapału ofensywnego jak Zinczenko, ale potrafił grać w defensywie" - czytamy o Polaku.

Taką samą ocenę 23-latkowi przyznał portal football.london. "Dobrze bronił pozycji na lewej stronie w starciach przeciwko Jocie i Diazowi. Mógł nawet strzelić gola. Ogólnie zagrał lepiej niż kiedykolwiek na lewej obronie" - piszą Anglicy.

Inne media oceniają Polaka gorzej. Na przykład goal.com przyznaje mu 6 w skali od 1 do 10. Nie oznacza to jednak, że opis jego gry jest znacznie gorszy. "Przez drugą połowę przeszedł bez szwanku. Mógł zachować się lepiej przy okazji główki w końcówce meczu" - podsumowują eksperci.

"The Standard" również przyznaje notę 6. "Spisał się nieźle w meczu tej rangi, a w końcówce zmarnował niezłą okazję" - czytamy w lakonicznym opisie. Na koniec portal 90min.com również przyznał Polakowi taką samą ocenę, ale nie pokusił się o żaden opis jego gry.

W wyżej wymienionych źródłach Ołeksandr Zinczenko, którego zmienił Kiwior, otrzymywał ocenę 6. Polak spisał się więc podobnie do rywala o miejsce w składzie. Niewykluczone, że niezły występ pozwoli mu zagrać również w kolejnym meczu Arsenalu z West Hamem United w derbach Londynu. Mecz zaplanowano na niedzielę 11 lutego o 15:00.