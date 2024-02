Wszystko jasne. Łukasz Kaczmarek poinformował o stanie zdrowia córki

Mecz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle był pełen emocji. W spotkaniu nie brakowało kontrowersji sędziowskich - uczestnikiem jednej z nich był właśnie Łukasz Kaczmarek, który otrzymał czerwoną kartkę za dyskusję z sędzią. "Szkoda nawet słów, by już skwitować to zachowanie Kaczmarka... Głupota, po prostu..." - skomentował to zachowanie Jakub Balcerzak.

Łukasz Kaczmarek nie miał czasu na rozmowy. Jechał do córki

To jednak nie przeszkodziło reprezentantowi Polski w otrzymaniu nagrody dla najlepszego zawodnika spotkania. Kaczmarek, odbierając nagrodę, ironicznie powiedział do kamery: "Dziś zdecydowanie sędziowie MVP". Nie stanął też do pomeczowej rozmowy z dziennikarką Polsatu Sport. - Zgodnie z protokołem Ligi Mistrzów CEV, po meczu zamierzaliśmy przeprowadzić wywiad z MVP meczu, którym został Łukasz Kaczmarek. Podeszłam do niego tuż po odebraniu nagrody, ale Łukasz dosłownie przebiegł obok mnie i krzyknął tylko, że bardzo przeprasza, ale musi uciekać do córki do szpitala - powiedziała Marta Ćwiertniewicz.

Siatkarz następnie to potwierdził za pomocą mediów społecznościowych, gdzie opublikował zdjęcie dziecka podpiętego do kroplówki. "Córeczko, to zwycięstwo dla Ciebie. Kocham Cię. Moja MVP" - napisał.

Na szczęście już wszystko jest w porządku. Kaczmarek poinformował o tym swoich fanów na Instagramie. "Tak wiele osób pyta jak czuje się córka. Dziękuję to bardzo miłe i cudowne usłyszeć tyle słów wsparcia. Córeczka czuje się już dużo lepiej i jutro powinna wrócić do domku" - napisał.

Przed ZAKSĄ jeszcze jeden mecz z Halkbankiem Ankara. Rewanż odbędzie się 7 lutego o godzinie 16:00 w Turcji.