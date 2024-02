Stysiak szło fenomenalnie, a tu taki cios. Lavarini w kropce. Potężny "problem"

Magdalena Stysiak od kilku miesięcy występuje w Fenerbahce, prowadzonym przez Stefano Lavariniego, selekcjonera reprezentacji Polski. Szybko stała się gwiazdą tego zespołu, choć w najbliższym czasie jej sytuacja może się zmienić. To ze względu na hitowy transfer, jakiego dokonał turecki klub.

Zobacz wideo "Jesteśmy bardzo silne, ciężko nas złamać". Martyna Grajber-Nowakowska po pokonaniu ŁKS-u Commercecon Łódź

Wielki powrót do Fenerbahce. Sprowadzili Melissę Vargas

Według włoskiego portalu volleynews.it niebawem do Fenerbahce dołączy Turczynka Melissa Vargas, mistrzyni Europy (wybrano ją też najlepszą zawodniczką turnieju) oraz triumfatorka Ligi Narodów z zeszłego roku. O tym ruchu spekulowało się od dawna, ale został on sfinalizowany dopiero w ostatnim dniu okna transferowego w Turcji (31 stycznia).

Dla Vargas będzie to już czwarty pobyt w Fenerbahce. Po raz pierwszy występowała tam w latach 2018-2021, potem przeniosła się do Tianjin Bohai Bank. Ale że sezon w Chinach kończy się na początku roku kalendarzowego, to w 2022 i 2023 r. drugą część rozgrywek spędzała w Stambule. Teraz ma być podobnie, choć liga chińska zakończy się nieco później niż zwykle - ostatnie mecze finałowe zaplanowano na 3 lutego oraz 6 lutego (o ile będzie potrzebny, w rywalizacji do trzech zwycięstw Tianjin prowadzi 2:1 z klubem z Szanghaju). Vargas ma zostać w Chinach do końca serii, mimo że ostatnio pauzowała z powodu kontuzji barku i nie wiadomo, czy będzie w pełni gotowa do gry.

Magdalena Stysiak ma problem. Co wymyśli Stefano Lavarini?

Transfer Vargas to kłopot dla Stysiak, gdyż obie występują na pozycji atakującej. Gdy Turczynka wróci do optymalnej formy, rywalizacja pomiędzy nimi będzie niezwykle zacięta. Choć Lavarini może podejść do sprawy inaczej i spróbować przestawić Polkę na przyjęcie (w przeszłości grała na tej pozycji). Wtedy łatwiej byłoby mu zmieścić dwie wybitne zawodniczki w składzie.

Nawet bez gwiazdy reprezentacji Turcji Fenerbahce spisywało się doskonale. W lidze tureckiej wygrało 16 z 17 meczów i z dorobkiem 49 punktów prowadzi w tabeli. Jeszcze bardziej zaimponowało w fazie grupowej Ligi Mistrzyń, gdzie wszystkie sześć spotkań wygrało bez straty seta i awansowało bezpośrednio do ćwierćfinału.