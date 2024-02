Sceny w polskim meczu w europejskich pucharach! Bieniek wpadł w furię

- Pierwszy raz widziałem piłkę rzuconą przy odbiciu dyszlem i tylko tak mogę to opisać - podsumował po meczu kontrowersyjną decyzję sędziego trener Michał Winiarski. Zaskoczonych błędem arbitra w tym spotkaniu było znacznie więcej osób niż te trzymające kciuki za Aluron CMS Wartę Zawiercie.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Winiarski studzi emocje w związku z serią zwycięstw Aluron CMC Warty Zawiercie. "Trudniejszy moment dla nas przyjdzie"

Ekipa z Zawiercia w pierwszym secie przegrała 22:25, popełniając aż 11 niewymuszonych błędów, a w drugim dostała siatkarskie lanie - 16:25. W trzeciej odsłonie jednak rywalizowała na równi z rzeszowianami i zapewne dlatego decyzja Serhija Hulki aż tak wzburzyła Mateusza Bieńka.

Przy wyniku 17:16 dla gospodarzy podczas wymiany stojący pod siatką środkowy reprezentacji Polski podbił w obronie piłkę dołem, asekurując atakującego wtedy skrzydłowego. Po chwili w ten sam sposób odbił ją libero Luke Perry, ale ukraiński arbiter przerwał wtedy akcję, uznając, że Bieniek zagrał nieprzepisowo, zaliczając rzuconą piłkę.

Kilku graczy Aluronu złapało się z niedowierzaniem za głowy, a mistrz świata z 2018 roku podbiegł i początkowo w emocjach tłumaczył sędziemu, że nie popełnił błędu, imitując jeszcze raz swoje zagranie. Gdy zaś Hulka nie zamierzał zmienić zdania, to siatkarz dwukrotnie w złości uderzył ręką w słupek i wymachiwał do niego ręką. Zazwyczaj sędziowie pokazują za to czerwoną kartkę, co wiąże się z dodatkowym punktem dla rywali, ale tym razem skończyło się na żółtej.

Stojący obok Bieńka Bartosz Kwolek z uśmiechem pełnym niedowierzania szarpnął zaś za siatkę. Bieniek razem z Winiarskim próbowali jeszcze coś wskórać u drugiego sędziego - Niemca Daniela Apanowicza, ale bezskutecznie.

Szkoleniowiec zawiercian nie krył, że w tym meczu Asseco Resovia Rzeszów była drużyną lepszą i zasłużenie wygrała. Ale też przyznał, że dla niego ten błąd był zaskakujący.

To już druga w krótkim czasie wpadka sędziowska w rozgrywanym w Polsce meczu w europejskich pucharach. Dzień wcześniej głośno było o kuriozalnej sytuacji w Kędzierzynie-Koźlu. W meczu barażowym o ćwierćfinał Ligi Mistrzów Grupy Azoty Zaksy z Halbkankiem Ankara w tie-breaku para arbitrów przez niemal 20 minut nie potrafiła ustalić wyniku meczu.

- Wczoraj była LM, ale sędziowie są z tego samego grona i widać, jaki jest poziom. Nie wiedziałem, że to kiedyś powiem, ale cieszę się, że polscy sędziowie w PlusLidze są całkiem nieźli pod tym względem - podsumował w rozmowie ze Sport.pl Kwolek.

Rewanż w ćwierćfinale Pucharu CEV z udziałem dwóch polskich drużyn odbędzie się za tydzień w Sosnowcu.