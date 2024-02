Wiadomo, czemu Kaczmarek wybiegł z hali. Poruszające zdjęcie zawodnika

Łukasz Kaczmarek był niekwestionowanym bohaterem środowego starcia w ramach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Broniąca tytułu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle od początku sezonu targana jest wieloma problemami, kontuzjami czy ostatnio zmianą trenera. Dlatego też nie wywalczyła bezpośredniego awansu do ćwierćfinału. W barażu mierzy się z tureckim Halkbankiem Ankara. Pierwszy mecz okazał się niezwykle zacięty i bardzo emocjonalny, szczególnie dla Kaczmarka.

Nerwy w meczu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Łukasz Kaczmarek z nagrodą MVP i... czerwoną kartką

Atakujący reprezentacji Polski grał bardzo dobrze, ale w czwartym secie za bardzo dał się ponieść nerwom. Po tym jak sędziowie liniowi nie zauważyli, że po jednym z ataków trafił w boisko, ostro starł się z głównym arbitrem. Otrzymał za to czerwoną kartkę, co skutkowało punktem dla drużyny przeciwnej. Jeszcze większe kontrowersje wzbudziła sytuacja z ostatniej piątej partii.

Gdy ZAKSA wyszła na prowadzenie 8:6, sędziowie błędnie zaznaczyli na tablicy wynik 7:7. Wtedy wybuchło spore zamieszanie, bo siatkarze ZAKSY już ruszyli, by udać się na zmianę stron. Ustalenie, jaki jest rezultat, zajęło sędziom aż... 17 minut, co spotkało się z gwizdami ze strony kibiców i zdezorientowaniem wśród siatkarzy. Ostatecznie wicemistrzowie Polski wygrali tie-break do 12, a cały mecz 21:25, 25:22, 25:21, 16:25, 15:12. MVP wybrano Łukasza Kaczmarka, który odbierając nagrodę, ironicznie powiedział do kamery: "Dziś zdecydowanie sędziowie MVP".

Łukasz Kaczmarek szybko opuścił halę. "Dosłownie przebiegł". Wiadomo, dlaczego

Kaczmarek nie stanął też do pomeczowego wywiadu, tylko wyjątkowo szybko opuścił halę. Zdenerwowanie siatkarza wkrótce się wyjaśniło.

- Zgodnie z protokołem Ligi Mistrzów CEV, po meczu zamierzaliśmy przeprowadzić wywiad z MVP meczu, którym został Łukasz Kaczmarek. Podeszłam do niego tuż po odebraniu nagrody, ale Łukasz dosłownie przebiegł obok mnie i krzyknął tylko, że bardzo przeprasza, ale musi uciekać do córki do szpitala - poinformowała dziennikarka Polsatu Sport, Marta Ćwiertniewicz w rozmowie z Interią.

Potwierdziło to także zdjęcie, jakie Kaczmarek zamieścił na InstaStories. Widać na nim zabandażowaną dłoń dziecka z podłączoną kroplówką. - Córeczko, to zwycięstwo dla Ciebie. Kocham Cię. Moja MVP - napisał siatkarz.

Córeczka Łukasza Kaczmarka w szpitalu https://www.instagram.com/stories/lukasz_kaczmarek.94/?hl=pl

ZAKSA, aby awansować do ćwierćfinału, musi uporać się z Halkbankiem Ankara raz jeszcze. Rewanż odbędzie się 7 lutego w Turcji.