Dramat 19-latka. Maszyna urwała mu palce. "Nie było szans"

Aluron CMC Warta Zawiercie radzi sobie bardzo dobrze w tym sezonie PlusLigi. Zajmuje wysokie, trzecie miejsce, tracąc zaledwie cztery punkty do lidera, Jastrzębskiego Węgla. Szanse na mistrzostwo Polski ma więc całkiem spore. Co więcej, notuje serię aż 13 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach. W ostatnich godzinach kwestie sportowe zeszły jednak na dalszy plan. Klub zaangażował się w pomoc jednemu z młodych polskich siatkarzy, który uległ tragicznemu wypadkowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Winiarski studzi emocje w związku z serią zwycięstw Aluron CMC Warty Zawiercie. "Trudniejszy moment dla nas przyjdzie"

Koszmar byłego zawodnika juniorskiej drużyny Aluronu. Stracił palce. "Ten dzień skreślił możliwość normalnego życia"

Mowa o Filipie Gacy. To były siatkarz Aluron CMC Wybicki Kielce, a więc juniorskiej ekipy Warty. Pod koniec roku doznał poważnego urazu. "Podczas wykonywania pracy wydarzył się ciężki wypadek. Maszyna, którą obsługiwałem, dosłownie wyrwała mi wszystkie palce u lewej ręki! Nie było żadnych szans, aby je uratować…Ten dzień skreślił możliwość normalnego życia, a ból, który od tego dnia odczuwam jest niewyobrażalny!. (...) Gdybym mógł tylko cofnąć czas, zrobiłbym to od razu" - relacjonował siatkarz.

Gaca przeszedł już trzy operacje, a teraz przed nim okres długiej rehabilitacji. Nie stać go jednak na leczenie, w związku z czym 19-latek założył zbiórkę na portalu siepomaga.pl. "Zabrakło mi funduszy do pełnej rekonwalescencji. Dlatego postanowiłem założyć zbiórkę, której celem jest rehabilitacja, leczenie, konsultacje medyczne, a w przyszłości być może zakup protez i ewentualna rekonstrukcja dłoni" - pisał.

Aluron CMC Warta Zawiercie zachęca do pomocy Gacy

W pomoc siatkarzowi zaangażował się także zespół z Zawiercia i udostępnił link do zbiórki. Jak na razie wpłaty dokonało ponad 200 osób i zebrano 12 tysięcy złotych.

"To wszystko jest bardzo trudne i sam mogę sobie nie poradzić. Dlatego z całego serca proszę o pomoc i wsparcie w tym ciężkim czasie. Nie chcę stracić wiary na lepszą przyszłość, ale potrzebuję odrobiny wparcia" - dodał Gaca.

Siatkarze Warty, choć z pewnością są poruszeni historią juniora, to wkrótce będą musieli skupić się wyłącznie na rywalizacji sportowej. Już w czwartek 1 lutego zmierzą się z Asseco Resovią Rzeszów w ćwierćfinale Pucharu CEV. Oba zespoły miały niedawno okazję zmierzyć się w PlusLidze. Wówczas górą była ekipa z Zawiercia (3:1).