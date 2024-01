Polski gigant znów na kolanach. Gospodarze nie dali żadnych szans

Siatkarze PGE GiEK Skry Bełchatów w ostatnich tygodniach byli w dobrej formie. Od początku stycznia odnieśli cztery zwycięstwa z rzędu w lidze - pokonali na wyjeździe Barkom Każany Lwów 3:2 i Cuprum Lubin, oraz przed własną publicznością - Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:0 i PSG Stal Nysę 3:1.

REKLAMA

Zobacz wideo

Przerwana zwycięska seria Skry

Dzięki tej serii zwycięstw drużyna z Bełchatowa włączyła się do walki o awans do fazy play-off, w której zagra osiem najlepszych drużyn w lidze.

Bełchatowianie w sobotnie popołudnie chcieli ku temu zrobić kolejny krok. Zmierzyli się na wyjeździe z sąsiadem w tabeli - Bogdanką Luk Lublin. PGE GiEK Skra grająca bez podstawowego atakującego - byłego reprezentanta Polski - Dawida Konarskiego, zawiodła na całej linii swoich kibiców. Przegrała gładko 0:3. Tylko drugi set był wyrównany, bo gospodarze wygrali go na przewagi - 27:25. W dwóch pozostałych partiach goście nie mieli nic do powiedzenia i zostali całkowicie rozbici - przegrali najpierw pierwszego seta do 17., a potem trzeciego do 19.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli: Damian Schulz oraz Alexandre Ferreira (obaj po 14.), a dla przegranych - Bartłomiej Lipiński (13.).

Dla PGE GiEK Skry to druga porażka w tym sezonie z Bogdanką. W pierwszej rundzie uległa u siebie 1:3.

Bogdanka Luk Lublin po 19 kolejkach ma 34 punkty i zajmuje szóste miejsce w tabeli. Bełchatowianie są na siódmej pozycji z siedmioma punktami mniej. Prowadzi Jastrzębski Węgiel (48 punkty). PGE GiEK w następnej kolejce zagra u siebie z AZS-em Olsztyn, a Bogdanka zmierzy się na wyjeździe z Treflem Gdańsk.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.