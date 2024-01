Tak kibice potraktowali gwiazdę PlusLigi. Nawet za granicą o tym piszą

W czwartkowym hicie PlusLigi Warta Zawiercie pokonała 3:1 Resovię Rzeszów 3:1 (21:25, 25:18, 29:27, 25:23). Dla drużyny Michała Winiarskiego to 12. z rzędu zwycięstwo we wszystkich rozgrywkach, ale to nie z tego powodu o tym spotkaniu mówi się za granicą.

Zobacz wideo Michał Winiarski studzi emocje w związku z serią zwycięstw Aluron CMC Warty Zawiercie. "Trudniejszy moment dla nas przyjdzie"

Kibice Warty Zawiercie pokazali, co myślą o Toreyu Defalco. "Ciekawy protest"

Włoski portal volleyball.it zwrócił uwagę na "ciekawy protest" fanów z Zawiercia, którzy odwracali się tyłem do boiska, gdy tylko w polu zagrywki pojawiał się amerykański przyjmujący Torey Defalco. I mieli ku temu powód.

W zeszłym sezonie Defalco był bohaterem meczu pomiędzy Resovią a Wartą. W związku z tym fani z Zawiercia chcieli wręczyć mu nagrodę dla MVP Klubu Kibica. Jednak Amerykanin nie odebrał jej, gdyż udał się wprost do szatni. Jego zachowanie zostało zapamiętane i w nietypowy sposób było mu wypominane podczas czwartkowego meczu.

Torey Defalco zrobił swoje, ale to nie pomogło Resovii. Kibice Warty Zawiercie docenili kogo innego

Reakcja trybun raczej nie zdeprymowała Defalco, który 18 razy stawał w polu serwisowym. Popełnił trzy błędy, ale zaliczył też dwa asy. Do tego dorzucił jeden punkt blokiem oraz 14 atakiem, co łącznie daje 17 zdobytych punktów.

Taki dorobek nie wystarczył do uzyskania tytułu najlepszego gracza meczu, którym został Karol Butryn, atakujący Warty, zdobywca 24 punktów. Z kolei nagrodę dla MVP Klubu Kibica przyznano Łukaszowi Kozubowi, rozgrywającemu Resovii.

Po tym spotkaniu Warta Zawiercie powiększyła dorobek do 44 punktów i nadal jest na trzecim miejscu w tabeli PlusLigi, lecz z bardzo niewielką stratą do drugiego Projektu Warszawa (decyduje bilans setów). Z kolei Resovia ma 38 pkt i jest czwarta.

