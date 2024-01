Były trener ZAKSY zabrał głos po zwolnieniu. Króciutko

Początek bieżącego tygodnia przyniósł prawdziwe trzęsienie ziemi w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Klub trzykrotnych zwycięzców Ligi Mistrzów poinformował o zwolnieniu trenera Tuomasa Sammelvuo. "Decyzja Zarządu ZAKSA S.A. o odsunięciu Tuomasa Sammelvuo od prowadzenia Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle została podyktowana niezadowalającym wynikami sportowymi osiąganymi przez drużynę" - przekazał klub w oficjalnym komunikacie.

Zarząd ZAKSY w ten sposób skomentował sytuację, w której zajmuje dziewiąte miejsce w PlusLidze z dorobkiem 24 punktów zgromadzonych w 17 kolejkach, przez co nie zakwalifikował się do Pucharu Polski. Do tego doszła kwestia braku bezpośredniego awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Tuomas Sammelvuo krótko ocenił pracę w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. "Przygoda dobiegła końca"

Kilkanaście godzin po zwolnieniu Tuomas Sammelvuo zabrał głos w tej sprawie w mediach społecznościowych. "Przygoda z ZAKSĄ dobiegła końca. Dziękuję zawodnikom, sztabowi, fanom i wszystkim pracownikom klubu za ten wyjątkowy czas. Pora na nowe wyzwania" - napisał we wpisie na Instagramie.

Tymczasowym trenerem ZAKSY został Adam Swaczyna, asystent Nikoli Grbicia w reprezentacji Polski, a także członek sztabu szkoleniowego kędzierzynian od 2019 roku. Jego asystentem został z kolei Michał Chadała, który od 15 lat jest w sztabie szkoleniowym klubu.

Tuomas Sammelvuo był trenerem ZAKSY od sierpnia 2022 roku. Wraz z polskim klubem wygrał w 2023 roku Puchar Polski, Superpuchar Polski i Ligę Mistrzów. W PlusLidze kędzierzynianie musieli uznać wyższość Jastrzębskiego Węgla. Jednocześnie Sammelvuo prowadzi od 2022 roku reprezentację Kanady, z którą udało mu się awansować na tegoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. W przeszłości fiński szkoleniowiec prowadził reprezentacje Finlandii oraz Rosji, a także Kuzbass Kemerowo i Zenit Petersburg.