Dramat polskiej siatkarki. "To, co zrobił, jest karalne"

W połowie grudnia zeszłego roku drużyna BKS Bielsko-Biała niespodziewanie przegrała 1:3 (26:28, 25:19, 23:25, 15:25) z siatkarkami UNI Opole. Zaraz po zakończeniu spotkania zawodniczka drużyny z Bielska Paulina Damaske otrzymała na Instagramie obraźliwą wiadomość, w której hejter w wulgarny sposób zrzucił na nią całą winę za przegrany mecz. 22-latka udostępniła ją w mediach społecznościowych. Atakiem na siatkarkę szybko zajął się jej klub, a cała sprawa trafiła również na policję.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Paulina Damaske przeżyła dramat. "Pojawiały się łzy i niepokój"

"Tak, jak obiecaliśmy, nie zostawiliśmy tej sprawy. Skoordynowaliśmy działania i przy pomocy organizacyjnej Klubu, nasze siatkarki, które otrzymały te niepokojące wiadomości, poinformowały organy ścigania" - przekazał niedawno BKS Bielsko-Biała, nie pozwalając bezkarnie obrażać swojej zawodniczki.

Okazało się, że groźby i obraźliwe komentarze nie trafiały jedynie do Pauliny Damaske, ale i również do pozostałych siatkarek z drużyny. W rozmowie z TVP Sport 22-latka przyznała, że nie zdecydowałaby się upublicznić hejterskich wiadomości, jeśli tylko ona byłaby ich adresatką. - Gdyby one trafiały tylko do mnie, to bym to zignorowała. Widziałam jednak, jak zareagowały na podobne wiadomości moje koleżanki z drużyny. Nie mogłam tego tak zostawić [...] Po jednym z ostatnich meczów Kamila Witkowska dostała tak obrzydliwą wiadomość. Nie chcę, by w ten sposób wyglądała nasza codzienność [...] Chcę, by odpowiedział za swoje czyny, bo to, co zrobił jest karalne - powiedziała wprost Damaske.

Następnie zawodniczka przyznała, że w pewnym momencie trudno było jej poradzić sobie z bezpodstawną krytyką ze strony internautów. - Pojawiały się łzy i niepokój. Ktoś kilkoma zdaniami napisanymi w internecie potrafi odebrać nam poczucie bezpieczeństwa. Pierwszego dnia nie wiedziałyśmy, co mamy z tym zrobić. To była groźba, która mogła mocno odbić się na naszej psychice - dodała.

Na jakim etapie obecnie jest cała sprawa? Paulina Damaske zdradziła, że siatkarki BKS-u Bielsko-Biała złożyły już zeznania. Teraz wszystko rękach policji. - Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie będą dalsze kroki, ale jestem przekonana, że policja należycie się tym zajmie. Ma zacząć szukać tego mężczyzny i go namierzać, bo wiem, że to konto nadal istnieje. - mówiła 22-latka.

Obecnie BKS Bielsko-Biała z 37. punktami zajmuje trzecie miejsce w tabeli Tauron Ligi. W kolejnym meczu zawodniczki ze Śląska zagrają z ŁKS-em Łódź.