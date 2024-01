18 grudnia ubiegłego roku siatkarki BKS-u Bielsko-Biała przegrały niespodziewanie 1:3 (26:28, 25:19, 23:25, 15:25) z UNI Opole. Po tym meczu Paulina Damaske, przyjmująca BKS-u, dostała skandaliczną wiadomość na Instagramie. Była ona niezwykle obraźliwa i wulgarna, a ten, kto ją napisał, obarczał 22-latkę winą za porażkę jej zespołu. Potem okazało się, że nie była jedyną, do której napisano tego typu wiadomość. Do sprawy odniósł się również klub, który przekazał, że "jest w trakcie ustalania dalszej drogi działania", ale "na pewno tej sprawy tak nie zostawi" i potępia ataki na siatkarki.

Miesiąc po tamtej sytuacji BKS Bielsko-Biała wystosował kolejny komunikat dotyczący całej sprawy. "Tak, jak obiecaliśmy, nie zostawiliśmy tej sprawy. Skoordynowaliśmy działania i przy pomocy organizacyjnej Klubu, nasze siatkarki, które otrzymały te niepokojące wiadomości, poinformowały organy ścigania" - czytamy w oświadczeniu, w którym poinformowano, że policja zajmuje się sprawą. Podkreślano, że nie może być zgody na "zachowania hejterów działają w sposób nieakceptowalny przez środowisko siatkarskie".

Aleksandra Jagieło o skandalicznych wiadomościach do zawodniczek BKS-u. "Trzeba działać"

Swój komentarz do tej sprawy wygłosiła prezes BKS-u Bielsko-Biała Aleksandra Jagieło. - Wierzymy mocno, że cała sytuacja zostanie na tyle nagłośniona, że inne kluby także będą podejmować kroki prawne, jeśli podobna sytuacja dotknie ich zawodniczki. Wiem, że do takich incydentów dochodzi nie tylko u nas - powiedziała cytowana przez "Przegląd Sportowy". Wskazała, że podobne wiadomości otrzymywały siatkarki z Bydgoszczy. - Niedawno także Kamila Witkowska z ŁKS Commerceconu Łódź informowała o podobnych zajściach. Trzeba działać, by pokazać, że takie hejterskie zachowania nie mogą pozostać bezkarne - dodała.

Zdaniem Jagieło podobne sytuacje trzeba od razu zgłaszać, chociaż nie wszyscy tak robią. Portal poinformował, że siedem zawodniczek BKS-u złożyło zeznania na policji.

Obecnie BKS Bielsko-Biała zajmuje trzecie miejsce w tabeli Tauron Ligi z dorobkiem 37 punktów. Do lidera, Chemika Police traci sześć punktów. Przed nim jest również Developres Rzeszów (39 punktów).