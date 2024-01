Triumfalny powrót Wilfredo Leona. Reakcja kolegów mówi sama za siebie [WIDEO]

Wilfredo Leon od kilku miesięcy był poza grą z powodu kontuzji. Dopiero ostatnio zaczęły napływać pozytywne wieści na temat jego powrotu na parkiet. Stało się to w ligowym spotkaniu Perugii z Modeną, choć nadal był oszczędzany przez trenera. Koledzy przyjęli go bardzo ciepło, w dodatku postarali się, aby był to zwycięski powrót. Perugia bardzo pewnie wygrała 3:0 (25:18, 25:17, 25:18), a wyróżniającym się graczem był Kamil Semeniuk.

