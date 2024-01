Andrzej Wrona nie wytrzymał. Opublikował wpis i się zaczęło

Od kilku tygodni media informują o zmianach klubowych przez zawodników PlusLigi. Nowe zespoły po zakończeniu sezonu mają znaleźć m.in. reprezentanci Polski: Jakub Kochanowski, Łukasz Kaczmarek i Bartosz Bednorz. W prasie brakuje jednak plotek transferowych, a także informacji potwierdzających transakcje innych graczy.

Andrzej Wrona zabrał głos ws. transferów w siatkówce

Ten temat na portalu X poruszył Andrzej Wrona, siatkarz Projektu Warszawa

- Myślę, że im szybciej kluby zrozumieją, że nie da się zatrzymać plotek transferowych i same zaczną ogłaszać zawodników w momencie podpisania kontraktu, a nie dopiero po wygaśnięciu aktualnego, tym lepiej - zaczął Wrona.

- Ta zasada, że nie można nic podpisać i ogłosić przed wygaśnięciem aktualnego kontraktu jest bez sensu. A tak to mamy sytuację, że trzy mniej lub bardziej anonimowe profile na X są głównym źródłem informacji transferowych. Wolałbym, by zawodnik zrobił sobie selfie, jak podpisuje kontrakt, wrzucił na sociale i sam od razu to zakomunikował. To jest element emocji tego środowiska, z którego zrobiło się jakieś państwo podziemne - zakończył.

Lawina komentarzy pod postem Andrzeja Wrony

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jeden z kibiców próbował wytknąć hipokryzję Wronie. - Dobra Andrzej, gdzie zagrasz w przyszłym sezonie? - zapytał siatkarza pod postem.

Wrona odczytał pytanie i po dłuższej chwili na nieodpowiedział. - Nie mam podpisanego kontraktu z żadnym zespołem - napisał w komentarzu.

Inny z internautów zapytał wprost: "Wyobrażasz sobie na przykład Łukasza Kaczmarka w czapeczce Jastrzębia, tydzień przed ich np. meczem finałowym Plus Ligi?". Wrona w odpowiedzi nawiązał do dawnej sytuacji z Benjaminen Toniuttim.

Andrzej Wrona od 2016 roku jest zawodnikiem Projektu Warszawa. W tym czasie dwukrotnie dobywał medale mistrzostw Polski (srebro w 2019 roku i brąz w 2021 roku).