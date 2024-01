Duży sukces polskiej drużyny w Europie. Kazijski i spółka znów rozbici

Żywa legenda światowej siatkówki Bułgar Matej Kazijski, Japończyk Yuki Ishikawa, Kubańczyk Osniel Mergarejo, Włoch Matteo Piano czy Argentyńczyk Agustin Loser - to tylko kilku siatkarzy PowerVolley Allianz Milano, czwartej drużyny włoskiej Serie A, którą prowadzi znany również z polskich parkietów Roberto Piazza. Ten zespół w ubiegłym sezonie wyeliminował w playoffach ligi włoskiej samą Perugię, a teraz stanął na drodze Aluronu CMC Warty Zawiercie w 1/8 finału Pucharu CEV.

W pierwszym spotkaniu, które odbyło się tydzień temu w Sosnowcu, Warta wygrała zaskakująco łatwo 3:0, zwyciężając w kolejnych setach do 23 i dwukrotnie do 19. Wszyscy jednak mieli świadomość, że czwartkowy rewanż w Mediolanie będzie dla drużyny Michała Winiarskiego znacznie trudniejszy, a wciąż potrzebowała ona wygranej w dwóch setach lub tzw. "złotym secie".

Aluron CMC Warta Zawiercie w ćwierćfinale Pucharu CEV! Kazijski i spółka ponownie rozbici

Tymczasem rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Aluron CMC Warta Zawiercie znów zdominował swojego przeciwnika i po raz drugi ograł Allianz Milano 3:0.

Warta rozpoczęła to spotkanie świetnie i szybciutko objęła sześciopunktowe prowadzenie 12:6. To okazało się kluczowe do wygrania całej partii, bo choć rywal był w stanie w końcówce zmniejszyć straty nawet do jednego punktu, to już wyrównać mu się nie udało. Zawiercianie wygrali do 22.

Kolejna partia rozpoczęła się od prowadzenia gości 7:3, ale wynik bardzo szybko się wyrównał. Od remisu po 16 Warta była w stanie odskoczyć na dwa punkty, a tego dnia była niezwykle skuteczna w grze "punkt za punkt". Grała tak od stanu 16:18 do 22:24, by ponownie zwyciężyć 25:22.

W tym momencie zawiercianie byli już pewni awansu do ćwierćfinału, niemniej jednak nie zamierzali zbytnio przedłużać tego meczu. Wygrali trzecią, bardzo wyrównaną partię do 23, by triumfować w całym spotkaniu 3:0.

Wartę do zwycięstwa poprowadził Bartosz Kwolek, który w trzech setach zdobył aż 17 punktów. U rywali najskuteczniejszy był Chorwat Dirlić (10 punktów), a Matej Kazijski zdobył zaledwie jeden punkt.

Co ciekawe, w ćwierćfinale Pucharu CEV dojdzie do bratobójczego dwumeczu polskich drużyn, bo Aluron Warta CMC Zawiercie zmierzy się ze "spadkowiczem" z Ligi Mistrzów - Asseco Resovią Rzeszów. Pierwszy mecz najprawdopodobniej za dwa tygodnie.

W Pucharze CEV kobiet do dalszej rundy nie zdołał awansować Grupa Azoty Chemik Police, który ponownie przegrał z włoskim Chieri 76, tym razem u siebie 2:3 (20:25, 21:25, 25:20, 35:33, 13:15). Jedyną polską drużyną w ćwierćfinale będzie więc Grot Budowlani Łódź, "spadkowicz" z Ligi Mistrzyń, który zagra z francuskim Beziers VB.