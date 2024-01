Polak potrafi! Sensacja na pożegnanie Ligi Mistrzów. Aż światło zgasło

Asseco Resovia przed ostatnią kolejką fazy grupowej Ligi Mistrzów nie miała już szans na awans do fazy pucharowej. Na koniec zmagań zagrała na wyjeździe z Trentino Volley, liderem ligi włoskiej, które w LM wygrało wszystkie pięć wcześniejszych spotkań i liczyło, że wyjdzie z grupy z kompletem zwycięstw.

REKLAMA

Zobacz wideo PGE GIEK Skra Bełchatów pokonała Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Grzegorz Łomacz: Treningi przynoszą efekty

Resovia pożegnała się z Ligą Mistrzów. Trudny wyjazd zakończony wygraną z Trentino

W pierwszym secie Włosi szybko zyskali dużą, nawet siedmiopunktową przewagę (11:4) i spokojnie wygrali 25:20. Druga partia zaczęła się podobnie, tyle że to rzeszowianie dosyć wysoko prowadzili. I choć prawie zostali dogonieni, to ostatecznie wygrali 25:23.

Znacznie bardziej emocjonujący był trzeci set. W nim przez długi czas nieznaczną przewagę miało Trentino, ale Resovia doprowadziła do stanu 18:18. Potem miała serię punktową 7:2, dzięki której objęła prowadzenie w setach. Potem dalej grała dobrze, lecz miała ten sam problem, co wcześniej Włosi. Dała im doprowadzić do remisu (16:16), a potem przegrała partię.

O zwycięstwie zadecydował tie-break. W nim dobrze spisał się choćby Stephane Boyer, który posłał kilka asów serwisowych. Polski zespół szybko zbudował przewagę i nie stracił jej mimo presji ze strony rywali, a także zaskakujących problemów z oświetleniem. Ostatecznie zwyciężył 15:9 i honorowo pożegnał się z Ligą Mistrzów.

Trentino - Resovia 2:3 (25:20, 23:25, 20:25, 25:20, 9:15)

Resovia zakończyła fazę grupową z bilansem 3-3. Zajęła trzecie miejsce, co oznacza, że zagra w Pucharze CEV. W tabeli za nią był wyłącznie ACH Ljubljana (0-6), wyżej uplasowały się Trentino (5-1) oraz Tours (4-2), które zagrają w odpowiednio w ćwierćfinale i 1/8 finału LM.