Tak, tak, tak! Jastrzębski Węgiel zmiótł rywala w LM. Mamy awans!

Jastrzębski Węgiel bardzo dobrze radzi sobie w tym sezonie. W PlusLidze zajmuje pozycję lidera, co jest zasługą 14 zwycięstw i dwóch porażek. Zespół występuje też w Lidze Mistrzów, gdzie w poprzedniej edycji dotarł do finału. Teraz jest na dobrej drodze, by powtórzyć wyczyn sprzed roku. Po pięciu meczach miał cztery wygrane na koncie. Dość zaskakująca wpadka przydarzyła mu się w poprzedniej kolejce, kiedy to przegrał 1:3 z Guaguas Las Palmas. Mimo wszystko polska ekipa szybko wróciła na zwycięską ścieżkę i w środę 17 stycznia "przyklepała" awans do ćwierćfinału.

Pewne zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla na zakończenie fazy grupowej LM. Rywale bez szans

Tego dnia jastrzębianie mierzyli się z Luneburgiem. Było to drugie starcie tych drużyn. W pierwszym triumfował śląski zespół 3:1. Tym razem spisał się jeszcze lepiej.

Mecz zaczął się kapitalnie dla siatkarzy Marcelo Mendeza. Już po kilku minutach zbudowali sobie przewagę, która w najważniejszych momentach wynosiła nawet sześć punktów. Ani przez chwilę nie dali się zbliżyć rywalom. Pewnie kontrolowali przebieg pierwszego seta, za to niemiecka ekipa popełniała mnóstwo błędów. To właśnie jeden z nich, a konkretnie błąd dotknięcia siatki zakończył tę partię na korzyść jastrzębian - 25:17.

Druga odsłona rywalizacji miała niemal identyczny przebieg. Zawodnicy Mendeza ani na chwilę nie zamierzali zwalniać tempa i jeszcze bardziej dominowali nad rywalami. Świadczy o tym m.in. fakt, że prowadzili już nawet różnicą 10 punktów. Co prawda w końcówce drobne błędy przydarzyły się też polskiej drużynie, ale finalnie wygrała seta aż 25:16.

Luneburg postraszył jastrzębian. Polska ekipa szybko odzyskała koncentrację. Awans do ćwierćfinału z pierwszego miejsca

Ta porażka zmobilizowała Luneburg do działania i na trzecią partię wyszli zupełnie odmienieni. Przynajmniej na to wskazywał początek. To właśnie niemiecka ekipa zaczęła od mocnego akcentu i zbudowała przewagę (5:2). Jej radość nie trwała jednak długo. Po chwili znów do głosu doszli jastrzębianie. Szybko doprowadzili do remisu, a następnie sami przejęli kontrolę nad setem, odskakując rywalom na trzy, a nawet cztery punkty. Po tym Luneburg już się nie podniósł i ostatecznie przegrał 19:25 i w całym meczu 0:3.

Tym samym Jastrzębski Wegiel zapewnił sobie pierwsze miejsce w grupie i pewnie awansował do kolejnego etapu rozgrywek z dorobkiem 15 punktów. Rywale zajęli z kolei trzecią pozycję - sześć punktów. Druga lokata przypadła Guaguas Las Palmas - 10 punktów, a tabelę zamknęły Czeskie Budziejowice z pięcioma punktami.