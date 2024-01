Media: Bomba transferowa! Gwiazda odchodzi z PlusLigi. A to nie koniec

Od kilku tygodni media informują o zmianach klubów przez zawodników PlusLigi. Nowe zespoły po zakończeniu sezonu mają znaleźć m.in. reprezentanci Polski Jakub Kochanowski i Łukasz Kaczmarek i Bartosz Bednorz. Ci gracze mają jednak pozostać w kraju. Nieco inną drogę mogą wybrać dwie inne gwiazdy polskiej elity.

Dwie gwiazdy zamienią PlusLigę na Japonię? Jeden transfer niemal pewny

Mowa o Alanie Souzie i Aleksandrze Śliwce. Pierwszy z nich może wkrótce trafić do Japonii. Takie informacje przekazał portal Otempo.com.br. Zdaniem dziennikarzy doniesienia te potwierdził brat siatkarza Darlan. Obecnie nie wiadomo jednak, o jaki dokładnie chodzi klub. Brazylijczyk od zeszłego roku występuje w Indykpolu AZS Olsztyn, gdzie rozgrywa bardzo udany sezon. Jego kontrakt wygasa w maju.

Z kolei o przyszłości Śliwki niedawno informowały włoskie media, które przekazały, że zawodnik ma przenieść się do Sif Safety Perugia. W tej sprawie nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot. Zdaniem "La Gazzetta dello Sport" 29-latek również jest blisko transferu do Japonii. Dziennikarze dodają, że ten kraj staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla siatkarzy. Mają się tam też przenieść również między innymi Amerykanin Torey DeFalco oraz Brazylijczyk Ricardo Lucarelli. Wzrost zainteresowania tamtejszą ligą spowodowany jest jej przebudową. Po sezonie prawdopodobnie zostanie zwiększona z 10 do 12 drużyn. Ponadto na boisku będzie mogło przebywać dwóch obcokrajowców, a nie jeden.

Przypomnijmy, że w Japonii aktualnie występuje kapitan reprezentacji Polski Bartosz Kurek. Zawodnik gra w Wolfdogs Nagoya, gdzie zalicza bardzo udane występy.