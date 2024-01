Historyczny sukces polskiego zespołu w LM! Co za horror

Obie polskie drużyny dostały bardzo dobrą informację już przed swoimi spotkaniami. Wygrana ukraińskiego SC Prometey Dnipro z rumuńską Albą Blaj 3:1 sprawiła, że nie było już wyników, które mogłyby wykluczyć ŁKS lub Rysice z Ligi Mistrzyń. ŁKS był już pewien co najmniej drugiego miejsca w swojej grupie E, z kolei PGE Rysice co najmniej awansu w roli najlepszej drużyny z trzecich miejsc w grupach. Z rozgrywkami pożegnały się za to siatkarki Grot Budowlanych Łódź, które uległy na wyjeździe Fenerbahce Stambuł 0:3.

Historyczny sukces ŁKS Commercecon. Awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń po horrorze

ŁKS Commercecon we wtorkowy wieczór stanął przed historyczną szansą bezpośredniego awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Mistrzynie Polski były bowiem na prowadzeniu w grupie E i potrzebowały jakiegokolwiek zwycięstwa w rywalizacji we własnej hali z francuskim Volero Le Cannet, opartym jednak na siatkarkach z Rosji oraz doświadczonej Bułgarce Ewie Janewej. I wygrały, choć po niezwykle zaciętym spotkaniu, 3:2.

Zawodniczki Alessandro Chiappiniego zaczęły to spotkanie od falstartu, bo w pierwszym secie szybko straciły kontakt z przeciwniczkami, które odskoczyły na kilka punktów, by następnie zwyciężyć 25:19. W drugiej partii doszło do rewanżu, bo choć ŁKS był przez cały czas pod presją goniących rywalek, tak utrzymywał 2-3 punkty przewagi przez całego seta i wygrał do 21.

Trzeci set był "setem niewykorzystanej szansy" dla ŁKS. Mistrzynie Polski po naprawdę dobrej grze z obu stron prowadziły w końcówce nawet 21:18 czy 23:21. Zakończyło się jednak grą na przewagi i dramatem z kontrowersją na pierwszym planie. Volero odwróciło wynik na 25:24, a przy piłce setowej po ataku Valentiny Diouf libero przyjezdnych dotknęła piłkę w obronie. Sędziowie jednak pokazali aut, a w europejskich pucharach można sprawdzić tylko dotknięcie piłki w bloku i decydujący punkt padł łupem Francuzek.

ŁKS ponownie był w stanie skutecznie odpowiedzieć. W czwartym secie wygrał bardzo pewnie 25:20 i doprowadził do tie-breaka.

Decydująca rozgrywka wyglądała jednak jak dwa sety z tego meczu zamknięte w jednym. Zdecydowanie lepiej zaczęło Volero Le Cannet, które szybko objęło prowadzenie 5:2 i 7:5. Jeszcze jednak przed zmianą stron łodzianki zdołały doprowadzić do remisu, a po zmianie stron rozegrały prawdziwy koncert na barkach Valentiny Diouf oraz Kamili Witkowskiej. To właśnie ataki włoskiej atakującej wpadały raz po raz w boisko Francuzek i to właśnie jeden z nich zakończył tie-breaka wynikiem 15:11. ŁKS zapewnił sobie zwycięstwo 3:2 i awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń.

MVP meczu została Kamila Witkowska, zdobywczyni 15 punktów. Środkowa ŁKS Commercecon i reprezentacji Polski prezentowała się z doskonałej strony zarówno w ataku, jak i bloku. Także 15 punktów zdobyła Valentina Diouf, 12 Aleksandra Gryka, a 11 Julita Piasecka. U rywalek najskuteczniejsze były dwie Rosjanki - Alina Popowa (23) i Anastazja Liaszko (20). ŁKS zakończył zmagania w wyrównanej grupie E na pierwszym miejscu z dorobkiem czterech zwycięstw i 11 punktów.

PGE Rysice Rzeszów przegrały z klubem Wołosz, ale zagrają w fazie pucharowej LM

O drugie miejsce w grupie C musiały walczyć PGE Rysice Rzeszów, ale po ubiegłotygodniowej porażce z niemieckim Stuttgartem, zawodniczki Stephane'a Antigi musiały wygrać co najmniej dwa sety w "jaskini lwa", czyli na parkiecie włoskiego giganta Imoco Conegliano z Joanną Wołosz w składzie.

To rzeszowiankom się nie udało, przegrały ostatecznie 1:3. Wicemistrzynie Polski były w stanie powalczyć ze znacznie wyżej renomowanymi rywalkami tylko w drugim secie, którego zresztą wygrały po emocjonującej końcówce 25:23, mimo że przegrywały już 18:22. Seria 7:1 na wagę wygranej partii mogła podbudować polski zespół, a ostatecznie tylko rozdrażniła Włoszki. Po zwycięstwie w pierwszym secie do 16, w trzecim i czwartym gospodynie zwyciężały wysoko do 16 i 11, dzięki czemu triumfowały w całym spotkaniu 3:1 i wygrały grupę D z kompletem punktów.

Najwięcej punktów dla gospodyń zdobyły Kathryn Plummer (23) i Isabelle Haak (18). U rzeszowianek najskuteczniejsze były Gabriela Orvosova (12) i Weronika Centka (10).

PGE Rysice Rzeszów po tej porażce i przy wygranej Stuttgartu nad Asterixem 3:0 spadły na trzecie miejsce w grupie D. Choć Rysice oraz Stuttgart miały po trzy zwycięstwa i dziewięć punktów, to nieznacznie lepszy bilans setów miały Niemki. Rysice jednak zostały najlepszą drużyną z trzecich miejsc i także awansowały do fazy playoff Ligi Mistrzyń, gdzie o trzy miejsca w ćwierćfinale powalczy pięć zespołów z drugich miejsc oraz najlepsza z trzecich (Rysice).