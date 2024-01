Koniec marzeń. Polski klub wyrzucony z LM

Siatkarki Grot Budowlani Łódź przed rywalizacją w Stambule miały niewielkie szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzyń. Po pierwsze - zespół Macieja Biernata musiał wygrać za trzy punkty na terenie giganta kobiecej siatkówki. Po drugie - liczyć też na korzystne rozstrzygnięcia w swojej lub innych grupach, jako że drugie miejsce w grupie C łodzianki przegrały tak naprawdę ulegając w obu meczach niemieckiemu SC Poczdam.

REKLAMA

Zobacz wideo PGE GIEK Skra Bełchatów pokonała Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Grzegorz Łomacz: Treningi przynoszą efekty

Magdalena Stysiak pogrążyła polski klub. Grot Budowlani Łódź poza Ligą Mistrzyń

Niemniej, pewne pierwszego miejsca Fenerbahce Stambuł, którego trenerem jest selekcjoner reprezentacji Polski Stefano Lavarini, a jedną z gwiazd reprezentantka Polski Magdalena Stysiak, nie zamierzał pozwolić Budowlanym na jakąkolwiek sensację.

Fenerbahce zwyciężyło w tym spotkaniu 3:0, dokonując niemałego wyczynu - wygrywając wszystkie mecze w grupie w trzech setach. W żadnej partii łodzianki nie miały większych szans na zwycięstwo. Tylko w pierwszej zdołały dobić do granicy 20 punktów, co i tak było ich sukcesem, biorąc pod uwagę, że rozpoczęły mecz fatalnie - od straty pięciu punktów z rzędu. W kolejnych setach Fenerbahce wygrywało do 19 i 17.

Magdalena Stysiak była najskuteczniejszą zawodniczką całego spotkania. Reprezentantka Polski zdobyła dla Fenerbahce 17 punktów, a 12 dołożyła Ana Cristina. U łodzianek najwięcej punktów zdobyła Weronika Sobiczewska - 13.

Siatkarki Grot Budowlani Łódź zdobyły w grupie C sześć punktów i zajęły trzecie miejsce. Nie mają jednak szans na awans z trzeciej pozycji do fazy pucharowej Ligi Mistrzyń, co oznacza, że odpadły z dalszej rywalizacji. Będą za to grały jeszcze w Pucharze CEV.

We wtorek awans do fazy playoff lub nawet ćwierćfinału Ligi Mistrzyń stanie ŁKS Commercecon Łódź, który zagra u siebie z francuskim Le Cannet (godz. 20:30), a o fazę playoff powalczą także zawodniczki PGE Rysice Rzeszów, które zmierzą się na wyjeździe z włoskim Conegliano (godz. 20:30).