Sensacyjny transfer Aleksandra Śliwki?

W ostatnim czasie wiele się mówi o przyszłości Aleksandra Śliwki. Przyjmujący reprezentacji Polski od 2018 roku jest zawodnikiem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą to wygrał wszystko, co było najważniejszego do wygrania. Od mistrzostwa Polski po trzy triumfy w Lidze Mistrzów z rzędu. Przez całą karierę Śliwka występował w polskiej lidze i wszystko wskazuje na to, że wreszcie wyruszy poza ojczyznę. 29-latek był głównie łączony z przenosinami do włoskiej Sir Safety Perugia, w której aktualnie grają Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon. Drugi z nich ma odejść po sezonie z klubu, a w jego miejsce miałby przybyć Aleksander Śliwka.

Aleksander Śliwka może pójść śladem Bartosza Kurka

Okazuje się jednak, że mógł nastąpić w planach transferowych przyjmującego. Włoski dziennik "La Gazetta dello Sport" poinformował, że mimo oferty z Perugii, to Śliwka zdecydował się na przenosiny do jednego z japońskich klubów. Tym samym dołączyłby do ligi, w której na co dzień gra Bartosz Kurek. Kapitan reprezentacji Polski reprezentuje Wolfdogs Nagoya i regularnie błyszczy na tamtejszych parkietach.

Gazeta podkreśliła, że Japonia staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla siatkarzy i poza Aleksandrem Śliwką mają się tam też przenieść m.in. Amerykanin Torey DeFalco oraz Brazylijczyk Ricardo Lucarelli. Dodatkowo "La Gazetta Dello Sport" przekazała, że ofertę z Kraju Kwitnącej Wiśni ma także Wilfredo Leon, ale nie wiadomo czy ostatecznie trafi do tamtejszej ligi.

- Nie podpisałem jeszcze kontraktu na kolejny sezon. Oczywiście pojawiają się różne plotki na mój temat, ale też innych zawodników. Także jest to normalne w tym okresie, to gorący transferowy okres. Ja od tych plotek staram się odcinać. Staram się robić swoje, skupiać się na rehabilitacji. A jeśli podejmę decyzję, gdzie zagram w przyszłym sezonie i będzie można ją ogłosić, z pewnością to zrobię – mówił Śliwka przed tygodniem, odnosząc się do m.in. do złamanego palca. W połowie grudnia przeszedł operację i teraz przygotowuje się do powrotu do gry.