Polscy siatkarze miażdżą na MEW. Rywale nie wiedzieli, co robić. 25:6!

Reprezentacja Polski doskonale rozpoczęła turniej w Gorzowie Wielkopolskim. Najpierw we wtorek błyskawicznie pokonała Łotwę (25:14, 25:19, 25:19), a następnie z nieco większym problemami, ale wygrała z Ukrainą 3:1 (25:19, 25:15, 27:29, 25:23).

Reprezentacja Polski odniosła trzecie zwycięstwo podczas ME. Estończycy nie mieli szans

Sobotnie spotkanie z Estonią zaczęło się kapitalnie dla siatkarzy trenera Sebastiana Pawlika, ponieważ rywale nie mogli sobie poradzić z serwisem Błażeja Bienia i było już 5:0. Coraz lepiej prezentowali się Artur Brzostowicz oraz Wiktor Przybyłek, a po ich skutecznych akcjach prowadziliśmy już 15:8. I choć Estończycy próbowali odrobić straty, doprowadzając nawet do stanu 13:18, to na nic więcej nie było już ich stać. Ostatecznie po atakach Jakuba Kiedosa oraz Mateusza Jańczyka set zakończył się zwycięstwem Polaków 25:19.

Od samego początku drugiego seta Polacy znów uprzykrzali życie rywalom serwisem, a po serii Kamila Urbańczyka mieli już osiem punktów przewagi (9:1). Następnie na zagrywkę udał się Igor Rybak i ponownie Estończycy nie mogli nic poradzić. Bardzo dobrze pracowaliśmy też blokiem, przez co wyszliśmy na jeszcze większe prowadzenie (15:2). Choć rywale próbowali odpowiadać, to widać było zdecydowaną różnicę poziomów. Pod koniec seta w pole serwisowe udał się jeszcze Wiktor Przybyłek, a ostatnią piłkę wykorzystał Mateusz Jańczyk. Partia zakończyła się rezultatem 25:6!

W trzeciej odsłonie trener Sebastian Pawlik dokonał kilku zmian, wprowadzając m.in. Wiktora Gołębiowskiego, Stanisława Chacińskiego oraz Artura Beckera. Nasi zawodnicy prezentowali się doskonale, a rywale popełniali coraz więcej błędów. Wynik nie był tak okazały, jak w drugim secie (12:8), choć konsekwentnie nasi siatkarze zbliżali się do zakończenia spotkania. Kolejny as serwisowy odnotował Rybak, za to w ataku wciąż błyszczał Jakub Kiedos. Finalnie po skutecznych akcjach Gołębiowskiego oraz Jańczyka nasi siatkarze potwierdzili zwycięstwo 25:15. Najlepiej punktującymi w tym meczu byli Kiedos (15) oraz Rybak (12).

Skład Polaków: Kiedos, Rybak, Brzostowicz (6), Nowak (4), Przybyłek (4), Bień (2), Granieczny (libero) oraz Jańczyk (5), Chaciński (4), Urbańczyk (3), Becker (3), Dróżdż, Gołębiowski

Polska – Estonia 3:0 (25:19, 25:6, 25:15)

Ostatnie spotkanie naszych zawodników odbędzie się w niedzielę 14 stycznia o godzinie 14:00. Ich rywalem będzie Azerbejdżan.