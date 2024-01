Potwierdzają się plotki ws. reprezentanta Polski. To może być transfer roku!

Jakub Kochanowski zmaga się ostatnio ze sporymi problemami zdrowotnymi. Nie tak dawno doskwierał mu duży ból w barku, który uniemożliwiał normalne występy, a kiedy okazało się, że wyleczył kontuzję, to podczas ligowego spotkania z Treflem Gdańsk złamał palec i został przewieziony do szpitala. "Odpowiem zbiorczo - niestety palec jest złamany i czeka mnie dłuższa przerwa. Jak długa, okaże się po dalszych badaniach" - napisał, udostępniając też zdjęcie rentgenowskie kontuzjowanej dłoni.

Jakub Kochanowski zostanie siatkarzem Projektu Warszawa? Coraz więcej na to wskazuje

Niewykluczone, że kiedy dojdzie do pełni zdrowia, to nie będzie mu dane już założyć koszulki Asseco Resovii Rzeszów. Jakiś czas temu informowaliśmy, że Kochanowski - podobnie jak Fabian Drzyzga - najprawdopodobniej zmieni pracodawcę. Nowym miałby być Projekt Warszawa.

Informacje te potwierdził w sobotni wieczór na platformie X doskonale zorientowany w siatkarskim rynku użytkownik i pseudonimie Artem. Zaznaczył, że do transferu dojdzie dopiero po zakończeniu sezonu. Portal PodkarpacieLIVE.pl podał z kolei, że brązowi medaliści mistrzostw Polski wykonali już konkretne ruchy, aby zastąpić Kochanowskiego, ponieważ w przyszłym sezonie do drużyny dołączyć ma środkowy Trefla Gdańsk Patryk Niemiec.

Mimo to trudno będzie mu zastąpić w zespole środkowego reprezentacji Polski, który ostatnio spisywał się doskonale. Nie dość, że w tym sezonie PlusLigi zdobył już 137 punktów, to należy do czołówki rankingu - blokujących (8. miejsce - 30 skutecznych bloków) oraz zagrywających (10. miejsce - 22 punkty).

Asseco Resovia Rzeszów i Projekt Warszawa zmierzyły się w sobotę w 16. kolejce PlusLigi. Resovia wygrała 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:20) i zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 35 punktów, mając trzy punkty straty do trzeciego Projektu. Liderem jest Jastrzębski Węgiel (39 pkt), który wyprzedza Wartę Zawiercie (38 pkt).