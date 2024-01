Alarm dla Grbicia! Fatalne wieści. "Niestety"

Po kapitalnym roku 2023 - mistrzostwie Europy, wygraniu Ligi Narodów oraz pewnym awansie na IO - reprezentacja Polski siatkarzy jest głównym faworytem do olimpijskiego złota w Paryżu. Trener Nikola Grbić jednak ogląda każdy mecz z udziałem swoich kadrowiczów, obgryzając z nerwów paznokcie. Jego zawodnicy wypadają bowiem z gry jeden po drugim.

Wilfredo Leon od ponad dwóch miesięcy nie wrócił na parkiet przez kontuzję kolana. Uraz pleców na kilka tygodni wyeliminował z gry Marcina Janusza, który jednak już z powrotem dowodzi grą Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. W przeciwieństwie do kapitana wicemistrzów Polski Aleksandra Śliwki, który przez złamanie palca będzie musiał pauzować jeszcze przez kilka tygodni. W weekend poważnej kontuzji doznał jeszcze jeden z podstawowych zawodników kadry.

Jakub Kochanowski potwierdza poważny uraz. "Niestety palec jest złamany"

A jest nim środkowy Asseco Resovii Rzeszów Jakub Kochanowski, który opuścił parkiet z kontuzją dłoni w trakcie ligowego meczu z Treflem Gdańsk, przegranego przez rzeszowian 1:3. Sprawa od początku wyglądała poważnie, gdyż Kochanowski nie doczekał nawet do końca spotkania i pojechał do jednej z placówek medycznych.

W niedzielę złe wieści przekazał sam siatkarz na Instagramie. Kochanowski potwierdził, że złamał piąty palec prawej dłoni.

"Odpowiem zbiorczo - niestety palec jest złamany i czeka mnie dłuższa przerwa. Jak długa, okaże się po dalszych badaniach" - napisał 26-letni środkowy, udostępniając też zdjęcie rentgenowskie kontuzjowanej dłoni.

Jakub Kochanowski złamał palec w meczu z Treflem Gdańsk Instagram Jakuba Kochanowskiego

Kontuzja Kochanowskiego jest fatalną wiadomością dla reprezentacji i jego klubu. Asseco Resovia Rzeszów po porażce w Gdańsku zajmuje na półmetku rozgrywek czwarte miejsce w tabeli PlusLigi. Rzeszowianie też muszą zaciekle walczyć o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Po czterech meczach w grupie B Resovia jest druga w tabeli z dorobkiem sześciu punktów, ale do tej pory wygrywała tylko z najsłabszym w stawce, słoweńskim ACH Volley Ljubljana. Już we wtorek rzeszowian czeka mecz prawdy na wyjeździe z francuskim Tours VB.