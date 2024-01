Aleksander Śliwka pokazał klasę mistrza. Po jego słowach wszyscy wiwatowali

Reprezentacja Polski w siatkówce w 2023 roku przeżywała pasmo sukcesów. Biało-Czerwoni zdobywali złote medale Mistrzostw Europy i Ligi Narodów, a także awansowali do igrzysk olimpijskich z pierwszego miejsca. Dlatego też zostali wybrani drużyną roku 2023 w 89. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego".

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku: Zmagałem się z trudnościami pozycji najazdowej

Aleksander Śliwka porwał publiczność na Gali Mistrzów Sportu. Te słowa jasno wskazują cel

Tuż po rozpoczęciu Gali Mistrzów Sportu siatkarska społeczność miała sporo powodów do zadowolenia. Nagrodę trenera roku otrzymał Nikola Grbić, a więc selekcjoner męskiej kadry, którą poprowadził do sukcesów. - Mój polski jest trochę lepszy, chcę bardzo podziękować za to, że drugi raz jestem tu z Wami. Nagrodę dostałem dzięki siatkarzom, którzy wygrali trzy duże turnieje i 29 meczów z rzędu. Dziękuję sztabowi, który nie jest tutaj z nami. Wierzę, że w 2024 roku będziemy świętować udany rok dla siatkówki - powiedział szkoleniowiec.

Grbić jeszcze dobrze nie wrócił na swoje miejsce, a już chwilę później znów musiał zmierzać na scenę. Wszystko dlatego, że jego zespół otrzymał nagrodę dla Drużyny Roku 2023. Zawodnicy odebrali statuetkę, ale nie było z nimi Bartosza Kurka.

Kapitan przebywa obecnie w Japonii, więc zaszczyt wygłoszenia przemowy przekazał Aleksandrowi Śliwce. - Chciałbym podziękować Bartkowi Kurkowi za powierzenie mi zaszczytu i przemawiania. 2023 rok był wyjątkowy dla polskiej siatkówki, może nawet najlepszy w historii naszej dyscypliny. Kadra kobiet zdobyła brąz Ligi Narodów i awansowała na igrzyska olimpijskie. Mieliśmy polski finał Ligi Mistrzów. Reprezentujemy całe środowisko siatkarskie, dedykujemy kibicom nasze wszystkie medale - powiedział siatkarz.

Na sam koniec Śliwka pokusił się jednak o słowa, które porwały publiczność na sali i spotkały się z gromkim aplauzem. - My wiemy i Wy wiecie, jakie wyzwania nas czekają w tym roku - podsumował. Oczywiście wiadomość ma jasny przekaz - Polacy celują w medal podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jasne jest również, że będą jednymi z głównych faworytów do złota.