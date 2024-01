Fatalne wieści dla Grbicia. Kuriozum. Świderski ujawnia

We wszystkich siatkarskich imprezach międzynarodowych organizowanych przez CEV czy FIVB trenerzy mają do dyspozycji w trakcie spotkania czternastu zawodników. Wyjątkiem pozostają tylko igrzyska olimpijskie, gdzie o wszystkim decyduje MKOl. Tam według przepisów dozwolonych jest tylko dwunastu siatkarzy na drużynę. I mimo że siatkarskie federacje walczą o to, by zmienić ten stan rzeczy, coraz więcej wskazuje na to, że chociażby selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić będzie miał przy tworzeniu kadry na tegoroczne igrzyska w Paryżu jeszcze większy ból głowy niż zazwyczaj.

Serbski szkoleniowiec nie tylko powoływał, ale też ostatnio regularnie korzystał podczas turniejów z czternastu zawodników, mając do dyspozycji chociażby pięciu przyjmujących - Wilfredo Leona, Kamila Semeniuka, Aleksandra Śliwkę, Bartosza Bednorza i Tomasza Fornala. Przy dwunastoosobowych kadrach jeden z tych siatkarzy z pewnością będzie musiał obejść się smakiem i na igrzyskach nie wystąpi.

Ilu siatkarzy i siatkarek zagra na IO w Paryżu? Kuriozalne tłumaczenie MKOl, problemy dla Grbicia

O staraniach o to, by w Paryżu mogło wystąpić czternastu siatkarzy, opowiedział w Polsacie Sport prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

- W listopadzie było spotkanie w federacji światowej i rozmawialiśmy na ten temat z władzami. Problem polega na tym, że to nie zależy od FIVB, ale od MKOl. Międzynarodowy Komitet Olimpijski bardzo upiera, żeby zostać przy 12 zawodnikach – mówił Świderski w magazynie #7Strefa, który ujawnił kuriozalny powód stanowiska MKOl i przyznał, że być może rozmowy zakończą się na rozwiązaniu pośrednim.

– Tłumaczenie jest takie, że chodzi o pojemność wioski olimpijskiej. To jest dla mnie niezrozumiałe. Ugięli się trochę i najprawdopodobniej będzie to opcja 12+1, czyli jeden zawodnik i zawodniczka rezerwowa. Ta dodatkowa osoba będzie poza wioską, ale będzie mogła brać udział w treningach. Jedna osoba, ale dlaczego nie dwie? My możemy rozmawiać tylko z FIVB, bo to jest przedstawiciel całej dyscypliny – stwierdził prezes PZPS.

– Pan prezes (PKOl - red.) Radosław Piesiewicz, gdy rozmawialiśmy, powiedział, że postara się, żeby ci zawodnicy oraz członkowie sztabu, którzy są poza wioską, jednak znaleźli się w wiosce. Wierzę w to, że tak będzie, bo być na igrzyskach olimpijskich, ale mieszkać poza wioską, nie dotknąć tego wszystkiego, to jest trochę dziwne. Wyjeżdżać, wracać... Pamiętajmy, że każde miasto, które gościło igrzyska to duża aglomeracja, w której podróże nie są łatwe - podsumował Świderski.