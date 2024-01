Szef europejskiej siatkówki przekroczył granicę. Świderski nie wytrzymał

Wojna w Ukrainie trwa już od niespełna dwóch lat. Za naszą wschodnią granicą wciąż giną setki cywilów, w związku z czym wiele organizacji sportowych podtrzymuje zawieszenie dla rosyjskich reprezentacji i klubów. Podobnie postępują FIVB czy CEV. Mimo wszystko w ostatnich dniach prezes Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej zdecydował się na dość kontrowersyjny krok, który oburzył niemal całe środowisko tej dyscypliny sportu, w tym Sebastiana Świderskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kwolek po zwycięstwie nad Zaksą: W końcówkach mieli troszeczkę więcej błędów

Sebastian Świderski zareagował na skandaliczne zachowanie prezesa CEV. Padły mocne słowa. "Niespotykane"

Aleksandar Boricić, bo o nim mowa, wybrał się pod koniec grudnia na galę z okazji 100-lecia Rosyjskiej Federacji Siatkówki. Co więcej, podczas uroczystości wręczył kilka nagród i wyraził nadzieję na to, że już wkrótce kluby z państwa najeźdźcy powrócą do sportowej rywalizacji.

"To była wyjątkowa okazja, aby docenić i wręczyć nagrody wybitnym sportowcom, szkoleniowcom, a także urzędnikom, a więc wszystkim, którzy przyczynili się do wywalczenia wielu medali. Mowa m.in. o trofeach igrzysk olimpijskich, mistrzostw Europy czy też świata" - czytamy na oficjalnej stronie CEV.

Takie zachowanie prezesa europejskiej organizacji zdziwiło Sebastiana Świderskiego. Działacz nie gryzł się w język i wprost przyznał, co myśli na ten temat. - Rosja, która nie gra w europejskich pucharach i w rozgrywkach międzynarodowych, ściąga pana prezesa, który ją zresztą zawiesił. On mówi im, że liczy na ich szybki powrót w dniu, w którym na ukraińskie miasta spadło najwięcej bomb od rozpoczęcia tej wojny. Dla mnie to jest niespotykane, nie powinno się to w ogóle zdarzyć, jeszcze chwalić się tym oficjalnie na stronie internetowej europejskiej federacji... powiedziałbym - skandal - grzmiał Świderski w magazynie #7Strefa.

Świderski zabrał głos ws. powrotu Rosjan do rywalizacji. Jasne stanowisko

To jednak nie koniec. Podobne zdanie wyraził w rozmowie ze WP SportoweFakty. Podkreślił, że nie widzi na razie możliwości, by Rosjanie powrócili do sportowej rywalizacji. Tym bardziej zdziwiło go zachowanie i słowa prezesa CEV. - Jesteśmy w stałym kontakcie z federacją Ukrainy. Najpierw musi skończyć się wojna, a dalej Rosjanie muszą zadośćuczynić wszystkim szkodom. Później możemy rozmawiać o sporcie i ewentualnym udziale Rosjan w międzynarodowych rozgrywkach - mówił prezes PZPS.

Po inwazji na Ukrainę Rosjanie opuścili już wiele ważnych wydarzeń sportowych. Mowa m.in. o mistrzostwach świata, a także mistrzostwach Europy w siatkówce. Nie wystąpili też w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Paryżu. W związku z tym nie obronią srebra wywalczonego przed czterema laty.