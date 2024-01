Sceny w polskiej kadrze. Śliwka ujawnia. "Nie da się opisać"

Reprezentacja Polski ma za sobą udany reprezentacyjny sezon. Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia zdobyła mistrzostwo Europy po wygranej 3:0 nad Włochami w finale w Rzymie. Dodatkowo biało-czerwoni wygrali turniej finałowy Ligi Narodów, ogrywając 3:1 Stany Zjednoczone. Polska wywalczyła też awans do tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. - Na pewno chcemy obronić tytuł w Lidze Narodów, a z igrzysk olimpijskich przywieźć medal. Z takim celem lecimy do Paryża. To dla nas kluczowa impreza - mówił Sebastian Świderski, prezes PZPS-u w rozmowie z Interią. A jak 2023 rok ocenia Aleksander Śliwka?

Śliwka nawiązał do gestu Kurka z mistrzostw Europy. "Bardzo dużo dla mnie znaczy"

Śliwka postanowił podsumować miniony rok w rozmowie z portalem siatka.org. Przyjmujący ZAKSY wrócił do wygranej Ligi Narodów i postanowił nawiązać do gestu, który wykonał Bartosz Kurek przy odbieraniu trofeum. - Z początku byłem troszkę zdziwiony i nie chciałem iść do podniesienia pucharu. Myślałem, że był to żart troszkę w moją stronę, ale Bartek wykonał gest, który bardzo dużo dla mnie znaczy. Niesamowita atmosfera, hala wręcz odlatywała w momentach, w których zdobywaliśmy kilka punktów pod rząd. Nie da się opisać tych emocji, trzeba je poczuć na boisku - wspomina.

Śliwka wrócił też do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie zastępował Kurka w roli kapitana reprezentacji. - To bardzo wiele dla mnie znaczyło. Posiadanie tej belki na koszulce oraz zagranie jako kapitan reprezentacji było spełnieniem moich marzeń. Starałem się robić wszystko, żeby wypełnić tę lukę po Bartku. Wiemy, jak jest on ważny dla drużyny i jak wiele znaczy siatkarsko, mentalnie, jako człowiek, jako osoba w szatni i lider tej drużyny. Ciężko jest wejść w jego buty i trudno było zastąpić go w tym turnieju - dodaje przyjmujący biało-czerwonych.

- Każdy ma duży respekt dla Bartka. To prawdziwy lider, bardzo doświadczony. Jego zachowanie na treningu, na meczu motywuje ich do tego, by byli jak najlepsi. Nieobecność Kurka nic nie zmieni. To ja jestem człowiekiem, który jest odpowiedzialny za trzymanie dyscypliny - tak mówił Nikola Grbić tuż przed turniejem kwalifikacyjnym.

Medal siatkarzy Momentem Roku, a Śliwka najlepszy. "Cały sezon był wspaniały"

Kibice i Czytelnicy Sport.pl jako Moment Roku 2023 wybrali złoty medal siatkarzy na mistrzostwach Europy. Aleksander Śliwka był w opinii ekspertów i kibiców najlepszym i najważniejszym graczem biało-czerwonych. - Rzeczywiście mistrzostwo Europy było wielkim osiągnięciem, czymś, co naszej kadrze udało się wywalczyć po wielu latach. Myślę, że cały sezon reprezentacji był wspaniały. I w ogóle cały rok polskiej siatkówki. Dużo tych dobrych momentów się w naszej siatkówce zebrało i cieszymy się, że kibice naszej dyscypliny są liczni i że doceniają te sukcesy - mówił Sport.pl Śliwka.