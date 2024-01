Oto najbardziej utytułowany polski siatkarz w 2023 roku. Ależ wyczyn!

Złoty medal Ligi Narodów po pokonaniu Amerykanów 3:1, mistrzostwo Europy po zwycięstwie z Włochami 3:0 oraz awans na igrzyska olimpijskie bez porażki w grupie - tak chronologicznie prezentują się osiągnięcia reprezentacji Polski siatkarzy, która zdominowała 2023 rok. Jednym z ważnych elementów zespołu Nikoli Grbicia był Bartosz Bednorz. Okazuje się, że 29-latek w minionym roku zgromadził na koncie najwięcej tytułów ze wszystkich polskich siatkarzy.

Bartosz Bednorz najbardziej utytułowanym polskim siatkarzem w 2023 roku

Oprócz wymienionych medali, które Bednorz zdobył z kadrą, do jego dorobku należy doliczyć także mnóstwo tytułów klubowych. W latach 2022-2023 Polak był zawodnikiem chińskiego klubu Shanghai Bright, z którym na początku minionego roku zdobył krajowe wicemistrzostwo. Następnie wrócił na rodzinne podwórko, trafiając do zespołu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Z polskim klubem Bartosz Bednorz zdobywał trofeum Ligi Mistrzów, wicemistrzostwo i Puchar Polski oraz Superpuchar Polski, w którym ZAKSA mierzyła się z Jastrzębskim Węglem. Drużyna z Kędzierzyna-Koźle wygrała po tie-breaku 3:2 (20:25, 24:26, 31:29, 25:19:15:12), wracając z wyniku 0:2 w setach. Wówczas Bednorz rozegrał kapitalne spotkanie, dzięki czemu został wyróżniony statuetką najlepszego zawodnika spotkania.

Biorąc pod uwagę wszystkie osiągnięcia Bartosza Bednorza, w zeszłym roku na konto 29-latka trafiło aż siedem medali: pięć złotych oraz dwa srebrne, co wyliczył Jakub Balcerzak. Zespół Bednorza na ten moment uzbierał zaledwie 21 punków i plasuje się na 8. miejscu w tabeli PlusLigi. Do lidera, którym jest fenomenalny Projekt Warszawa, ZAKSA traci aż 14 oczek.

Mimo to ósma pozycja jest gwarancją udziału w ćwierćfinałach rozgrywek w fazie play-off, więc jeśli ekipa z Kędzierzyna-Koźle wróci do formy, może sprawić niespodziankę. Za to Bartosz Bednorz musi utrzymać optymalną formę, żeby jechać na letnie igrzyska olimpijskie, które na kilka miesięcy odbędą się w Paryżu. Zawodnik jest jednak w kapitalnej dyspozycji, co udowodnił w ostatnim wyjazdowym starciu przeciwko drużynie Ślepsk Malow Suwałki. ZAKSA wygrała 3:0 (25:23, 32:30, 25:22), a Bednorz zdobył 18 punktów.