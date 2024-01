Duże wyróżnienie dla Wilfredo Leona. Znalazł się w "Alei Gwiazd"

Wilfredo Leon to jeden z najlepszych siatkarzy nie tylko w reprezentacji Polski, ale i na świecie. Obecnie 30-latek kubańskiego pochodzenia zmaga się z kontuzją lewego kolana, przez co nie oglądaliśmy go na parkiecie od kilku miesięcy. Tymczasem zasługi Leona zostały docenione przez władze Torunia, z którym siatkarz jest mocno związany. Zawodnik stał się właścicielem własnej "katarzynki" w Piernikowej Alei Gwiazd.

