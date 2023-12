Reprezentant Polski błysnął we Włoszech! Brawo, brawo

Sir Susa Vim Perugia zakończyła 2023 rok zwycięstwem. Klub, którego siatkarzami są reprezentanci Polski - Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon - tym razem pokonał w wyjazdowym spotkaniu Saturnię Aci Castello. Faworyzowani goście do wygranej potrzebowali trzech setów. Dużą cegiełkę do zwycięstwa dołożył Semeniuk. Polak należał do najlepiej punktujących zawodników zespołu i wydatnie przyczynił się do osiągnięcia korzystnego rezultatu.

