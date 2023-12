Są nowe informacje ws. stanu zdrowia Wilfredo Leona

Wilfredo Leon to jeden z kluczowych zawodników siatkarskiej reprezentacji Polski. W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami rokiem olimpijskim kibice zastanawiają się, kiedy przyjmujący wróci do pełni sił. Nowe informacje w tej sprawie przekazał właściciel włoskiej Perugii. Wygląda na to, że 30-latek będzie mógł szybciej wybiec na parkiet.

