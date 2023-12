Polki zaprzeczyły siatkarskiej logice. "Lavarini już nie płakał". Ależ sukces

Nie sposób jednak mówić o tym sukcesie Polek jedynie z perspektywy turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi z końcówki września. Żeby opowiedzieć tę historię w pełni, najlepiej cofnąć się aż do 12 stycznia 2022 roku.

Lavarini zbudował zespół, który wierzył w swój sukces. W pierwszym sezonie tylko uwiarygodnił jego potencjał

To wtedy Polski Związek Piłki Siatkowej wykonał kluczowy ruch, który pozwoli wejść kadrze siatkarek na wyższy poziom: sprowadził do kraju trenera z najwyższej półki, Stefano Lavariniego. Wcześniej zawodniczki nie mogły się takiego doprosić, a poprzedni selekcjoner Jacek Nawrocki, choć zbudował fundament tej kadry, to wielokrotnie deprecjonował jej możliwości. Włoch przyszedł do kadry, którą musiał przebudować, ale na tych samych fundamentach zbudował coś, co nie udało się jego poprzednikowi. Coś, czego w Polsce nie widziano od dawna: zespół, który wierzył, że jest w stanie osiągnąć wielki sukces. Tym od początku kadencji Lavariniego miał być awans na igrzyska, pierwsze od szesnastu lat.

W pierwszym sezonie Włoch udowodnił, że potencjał na wielkie sukcesy w polskiej siatkówce kobiecej jest ogromny. Choć zaczął od słabej Ligi Narodów, gdy nie udało się awansować do turnieju finałowego, to w 2022 roku dla Polek liczyły się przede wszystkim domowe mistrzostwa świata. Odpadły w nich w ćwierćfinale, ale po wielu świetnych meczach, w tym pokonaniu 3:0 mistrzyń olimpijskich z USA i porażce, ale dopiero po tie-breaku z przyszłymi mistrzyniami świata, Serbkami na koniec turnieju. Po meczu Polki płakały, ale Lavarini, choć rozumiał te łzy, to nie chciał ich widzieć. Bo dla niego ten mecz z Serbią, poza tym, że był straconą szansą na wielki sukces, stanowił wyraźną wskazówkę, że te sukcesy mogą nadejść, a praca, jaką wykonuje i kierunek, który obrał razem z kadrą, są właściwe.

Pierwszy taki medal od 55 lat, a potem łzy Lavariniego po wielkiej porażce

2023 rok tylko to potwierdził. Stał się najlepszym sezonem reprezentacyjnym kadry siatkarek od lat. Chyba nikt nie przewidywał, że Polki "odpalą" tak szybko i już w Lidze Narodów będą grać nie tylko na poziomie z zeszłorocznych mistrzostw świata, ale i ponad nim. Ograły przecież niemal wszystkie zespoły w fazie zasadniczej rozgrywek, wygrały ją i na turniej finałowy do Arlington jechały sprawić niespodziankę. I się udało: pomimo porażki z Chinkami w półfinale Biało-Czerwone wyrwały brązowy medal po pięciosetowym boju z Amerykankami. Pierwszy na arenie międzynarodowej od aż 55 lat! Po wszystkim znów były łzy, ale już wielkiej radości, może nawet niedowierzania.

Wydawało się, że wszystko idzie tak dobrze, jak to tylko możliwe. Że Polki powalczą o medal także na mistrzostwach Europy kilka tygodni później. Niestety, w tak długim sezonie musiał się też zdarzyć dołek. Nie da się utrzymać tak znakomitego balansu i formy, jaką Polki miały w Lidze Narodów, przez pięć miesięcy wspólnego grania. Zwłaszcza jeśli w zespole dochodzi do ważnych zmian: zespół zgrywał się z wracającą po kontuzji, uważaną za jedną z najlepszych rozgrywających na świecie, Joanną Wołosz, która w wyjściowej szóstce zastąpiła świetną w Lidze Narodów Katarzynę Wenerską, a do tego z gry przez uraz mięśni brzucha wypadła Martyna Czyrniańska. W Belgii na Euro już mecz fazy grupowej z Serbkami przegrany w czterech setach potwierdzał, że na walkę z najlepszymi może być dla Polek jeszcze za wcześnie. Brakowało odpowiedniego rytmu gry, a także wykorzystywania swoich szans w odpowiednich momentach. Bo w ćwierćfinale z Turczynkami Polki prowadziły w każdym z trzech setów kilkoma punktami, ale za każdym razem przegrywały partię i odpadły z rywalizacji jeszcze przed strefą medalową. Po meczu Lavarini płakał, a zawodniczki, media i kibice czuli, że to pogrzebana szansa na ważne osiągnięcie, ale jednocześnie kolejny, choć chwiejny, krok w kierunku tego, co najważniejsze w tym sezonie - walki o wyjazd na igrzyska.

Polki zaprzeczyły logice. Tak ograły dwie potęgi

Bo do kwalifikacji olimpijskich Polki musiały przystąpić doświadczone przez los. Nie chodziło tylko o to, żeby doszły do najwyższej możliwej formy, ale także, żeby były gotowe na kryzysowe sytuacje. Takie pojawiły się także w trakcie turnieju w Łodzi: najpierw przegrany set z Koreankami, jednym z najsłabszych zespołów w polskiej grupie, a potem bolesna porażka z Tajkami 2:3, która odebrała Polkom margines błędu w tym turnieju. W tamtym momencie zostały im trzy najważniejsze mecze: z Niemkami, Amerykankami i Włoszkami. Każdy trudniejszy od poprzedniego i każdy z potrzebą wygranej, żeby nie patrzeć na innych i nie zastanawiać się nad matematycznymi szansami na sukces.

Trudno było nie mieć wątpliwości w awans na igrzyska w Paryżu po porażkach, w dodatku w kiepskim stylu. Nie wyglądało na to, żeby Polki stanowiły jeszcze ten sam zespół, który zdobywał medal Ligi Narodów blisko trzy miesiące wcześniej. Wydawało się, że ta jego najlepsza wersja już nie wróci. Jednak wydarzyło się inaczej. Polki wygrały każde z tych spotkań: z Niemkami 3:2, a z Amerykankami i Włoszkami, faworyzowanymi już w momencie losowania grup turniejów kwalifikacyjnych, po 3:1. Zwłaszcza te dwa ostatnie, kluczowe spotkania były przepiękne. Mecz z Włoszkami zaprzeczył siatkarskiej logice: Polki miały od rywalek niższe przyjęcie, często na wręcz beznadziejnym poziomie i w teorii nie powinny być w stanie przełożyć tego na dobry atak. A one jakby w ogóle się tym nie przejmowały. Atakowały znakomicie i ograły dwie potęgi światowej siatkówki, w ostatnich latach obwieszone medalami wielkich imprez. W łódzkiej hali była wielka euforia i zaczęło się świętowanie.

Lavarini już nie płakał, Wołosz wygłosiła przemówienie, a Polki w czapkach jak dla hip-hopowców śpiewały Dodę

Polki po wygranej z Włoszkami dostały symboliczne czapki z logo igrzysk w Paryżu przygotowanym przez Voleyball World, w których wyglądały jak hip-hopowcy, i maskotkę wręczaną każdemu zespołowi kwalifikującemu się na igrzyska. Wtedy do wszystkich dotarło, że zawodniczki Lavariniego naprawdę znów wróciły na poziom nie tylko nawiązywania walki, ale i pokonywania najlepszych. A Włoch już nie płakał - po meczu rzucił swoimi notatkami i tablicą o boisko, a sam upadł na nie z okrzykiem radości i po chwili zaczął ściskać się ze swoim sztabem. Cieszył się, że nie będzie już musiał patrzeć na ranking Międzynarodowej Federacji Siatkówki, który decydowałby o awansie Polek, gdyby nie wywalczyły go bezpośrednio. W Łodzi i przez całe te niemal dwa lata pracy w Polsce zrealizował swój cel, ale wiedział już, że zespół pokazał, że na igrzyska nie pojedzie tylko wziąć w nich udział. To samo wybrzmiewało z wypowiedzi zawodniczek. Spełniły marzenie, ale teraz będą na nim mogły budować, sprawić, że ten występ w Paryżu przyniesie coś więcej niż tylko powrót na igrzyska po szesnastu latach.

Wołosz, która w końcówce turnieju występowała na rozegraniu wymiennie z Wenerską i zagrała znakomity mecz z Włoszkami, po wszystkim zdecydowała się udzielić wywiadu, a w zasadzie wygłosić swoje przemówienie, tylko w telewizjach Polsat i TVP. - Moja osoba spotkała się przez ostatnie dwa miesiące z taką falą krytyki, że nie sądziłam, że można kogoś tak bardzo "grillować". Nawet nie zdążyłam jeszcze wrócić na boisko, a ten hejt już się pojawiał. Chciałabym powiedzieć, że sobie z tym poradzę. Znam swoją wartość i wiem, że na taką krytykę nie zasługuję. Wrócę sobie do domu do rodziców, zapakuję torbę i we wtorek razem z moim psem pojedziemy autem do Włoch, gdzie nie muszę nic udowadniać i ludzie znają moją wartość - mówiła Wołosz. Wymiennie stosowała słowa "hejt" i "krytyka", a do tego, choć starała się mówić, że komentarze i zwątpienie w kadrę jej nie dotknęły, to taki sposób rozmowy po wielkim sukcesie był chyba jeszcze bardziej wymowny i pokazał, że się tym przejmowała.

To nie tak, że to niesłuszne. Przecież fakt, że Polki opuszczały halę Atlas Arena po awansie na igrzyska przy dźwiękach piosenki "Nie daj się" Dody, tylko ten przekaz wzmacniało, było symboliczne. Nawet jeśli nie miało takie być i wyszło przypadkowo, to miało swoje znaczenie: kadra Lavariniego coś sobie i innym udowodniła, a piosenka o nieprzejmowaniu się opinią innych i pozostawaniu sobą, dobrze to wszystko podsumowała. Polki wypracowały sobie ten sukces, dokonały tego w swoim stylu. Teraz same wiedzą, że nie muszą i nie chcą się na tym zatrzymać. Polecą do Paryża z myślą, że tam też chcą czegoś dokonać. I choć sam awans należy do rzeczy ważnych i wielkich, to czemu zamykać się na kolejne? W końcu ten zespół ciągle udowadnia, że stać go na coraz więcej. Udowadnia też, że jest jednym z najbardziej rozwijających się projektów w polskim sporcie.

W tym roku był w czołówce najważniejszych i najlepszych zespołów w kraju.