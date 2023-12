Ależ wieści dla Polaków przed IO. Legenda nowym trenerem giganta!

Rok 2023 nie był udany dla reprezentacji Brazylii. Nie dość, że pożegnała się z Ligą Narodów już na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Polską, to nie wywalczyła też mistrzostwa Ameryki Południowej. Źle zaprezentowała się również w kwalifikacjach olimpijskich. Finalnie zajęła drugie miejsce, dające prawo startu na imprezie w Paryżu, ale do ostatniej kolejki walczyła o bilet z Włochami i Kubą. W związku z tym z funkcji selekcjonera zrezygnował Renan Dal Zotto, za którego kadencji kadra mocno obniżyła loty. Najlepiej świadczy o tym fakt, że spadła z pierwszej na aż piątą lokatę w rankingu FIVB. Media informowały, że nowego szkoleniowca poznamy dopiero w 2024 roku, ale nastąpiło to nieco wcześniej.

Bernardo Rezende wraca na ławkę trenerską. Poprowadzi reprezentację Brazylii

W czwartek 28 grudnia brazylijska federacja oficjalnie ogłosiła, że w sezonie olimpijskim drużynę poprowadzi legendarny... Bernardo Rezende. "Wrócił! (...) Chodźmy razem! Paryż już na nas czeka" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu związku na platformie X (dawniej Twitter). To właśnie 64-latek ma pomóc zespołowi w powrocie na szczyt. Tym bardziej że w przeszłości miał już okazję prowadzić kadrę i to z sukcesami.

Rezende zasiadał na ławce trenerskiej Brazylii w latach 2001-2016, choć już pod koniec XX wieku nawiązał współpracę z federacją. W latach 1988-1990 pracował jako asystent trenera, a od 1994 do 2000 roku prowadził pierwszą reprezentację, ale kobiecą. Dopiero później przejął męską ekipę. W ciągu 15 lat wywalczył z nią aż dwa złote medale olimpijskie (2004 i 2016), trzy tytuły mistrza świata (2002, 2006, 2010), dwa Puchary Świata (2003 i 2007), a także osiem złotych krążków Ligi Światowej (2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010).

Ze stanowiska dość niespodziewanie zrezygnował po igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Niespodziewanie, bo wówczas kadra sięgnęła po medal z najcenniejszego kruszcu. Na stanowisku zastąpił go właśnie Renan Dal Zotto.

Polska jednym z głównych faworytów do złota igrzysk olimpijskich

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia 2024 roku. Jeśli Rezende uda się rozwiązać problemy w kadrze, to nie ulega wątpliwości, że Brazylia będzie jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa. Jak na razie faworytem wydaje się reprezentacja Polski, która w 2023 roku błyszczała na boisku. Nie dość, że wygrała Ligę Narodów, to jeszcze po raz pierwszy od 14 lat sięgnęła po złoto mistrzostw Europy. Na koniec pewnie awansowała na igrzyska olimpijskie w Paryżu, wygrywając wszystkie mecze w kwalifikacjach.