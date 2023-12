Śmierć 31-letniego policjanta wstrząsnęła Grecją. Rząd podjął radykalne kroki

W czwartek 7 grudnia rozgrywano ćwierćfinałowy mecz Pucharu Ligi pomiędzy Olympiakosem Pireus a Panathinaikosem Ateny. Pierwszy set przebiegł bez większych problem i gospodarze wygrali 25:19. W drugim secie karty zaczęli rozdawać goście. Prowadzili nawet 18:10, co rozsierdziło zebranych na hali kibiców. Ci nie utrzymali nerwów na wodzy i doprowadzili do zamieszek. Zaczęli rzucać kamieniami, racami i innymi materiałami pirotechnicznymi. Jeden z przedmiotów poważnie ranił 31-letniego policjanta, który próbował opanować chaos. Mężczyzna trafił do szpitala, a teraz nadeszły nowe informacje w sprawie jego zdrowia. Niestety najgorsze z możliwych.

Dramat w Grecji. Nie żyje 31-letni policjant raniony racą. Rząd podjął radykalne kroki

Jak informują greckie media, jedna z rac trafiła w udo funkcjonariusza. W wyniku zdarzenia policjant stracił mnóstwo krwi i doszło do zatrzymania akcji serca. Po reanimacji funkcje życiowe powróciły. Następnie lekarze próbowali ratować mężczyznę i dokonali amputacji nogi. Wprowadzono go również w stan śpiączki farmakologicznej. Finalnie jego życia nie udało się uratować. Zmarł w środę 27 grudnia, o czym poinformowali przedstawiciele szpitala, w którym przebywał ranny.

W sprawie zatrzymano już 18-letniego kibica, który przyznał się do rzucenia racy w policjanta. Poza tym służby zaaresztowały ponad 400 osób, które doprowadziły do zamieszek. Co więcej, grecki rząd podjął radykalne kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Zdecydował się zamknąć stadiony aż do 12 lutego, tyle tylko, że kara dotknęła kibiców... piłki nożnej. Uznano bowiem, że do zamieszek doprowadzili pseudokibice futbolu, a nie siatkówki.

Władze planują wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia, by uniknąć zamieszek w przyszłości

Dodatkowo podjęto decyzję o zainstalowaniu kamer wysokiej rozdzielczości oraz bramek wejściowych z elektronicznym systemem ustalania tożsamości kibiców na wszystkich stadionach w Grecji. Wkrótce po zamieszkach ze stanowiska ustąpił też prezes Greckiej Ligi Piłki Nożnej Vangelis Marinakis.

Mecz Olympiakosu Pireus z Panathinaikosem Ateny został finalnie przerwany. Jak na razie nie wiadomo, kiedy starcie zostanie dokończone i czy w ogóle władze zdecydują się na kontynuowanie rywalizacji tych drużyn.