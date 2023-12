Fantastyczne wieści na temat Bartosza Kurka. Grbić zaciera ręce

Bartosz Kurek był w ostatnich tygodniach w świetnej formie. W kilku meczach był najlepszym zawodnikiem na parkiecie. Na początku grudnia świetnie grał też w meczu Wolfdogs Nagoya z JT Thunders. Po dwóch setach miał aż 68 procent skuteczności w ataku. I wtedy doszło do zaskakującej sytuacji, bo zszedł do szatni i nie wrócił już na boisko. Kurek szybko uspokoił kibiców. - Czeka mnie mała przerwa w rywalizacji. Mam nadzieję, że będę w stanie wyzdrowieć w jak najkrótszym czasie - napisał na Instagramie.

Bartosz Kurek show! Kolejny popis Polaka

Rzeczywiście Bartosz Kurek szybko wrócił do gry. Polski atakujący zagrał w piątek w ligowym meczu: Nagoya - Suntory Sunbirds. Kurek znów spisał się kapitalnie. Zdobył 25 punktów i otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika pojedynku.

- CO ZA COMEBACK NAGOYI! Zespół Bartosza Kurka przegrywał z Suntory już (0-2), ale dał radę, obronił piłkę meczową w trzecim secie, a następnie wygrał ten HIT po tie breaku! 25 punktów w starciu z Suntory zdobył Bartosz Kurek, który zgarnął też nagrodę MVP! - napisał na Twitterze Jakub Balcerzak, miłośnik siatkówki.

Przypomnijmy, że Kurek z powodów problemów zdrowotnych nie wystąpił m.in. w półfinale i finale Ligi Narodów. Rzadko grał też na mistrzostwach Europy oraz w kwalifikacjach olimpijskich. Teraz jego świetna postawa daje nadzieje, że zawodnik będzie do dyspozycji Grbicia na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Wracając do meczu - Wolfdogs Nagoya - Suntory Sunbirds - był on bardzo emocjonujący. Goście prowadzili już 2:0 w setach po zwycięstwach 25:20 i 27:25. Gospodarze potrafili jednak wrócić do gry i wygrali trzy kolejne partie: 26:24, 25:22, 15:12. W trzecim secie goście prowadzili już 15:11, a potem przy stanie 24:23 mieli piłkę meczową. Rewanżowe starcie tych drużyn odbędzie się w niedzielę.

Wolfdogs Nagoya po piętnastu kolejkach zdobyła 30 punktów i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Do prowadzącego JT Thunders traci trzy punkty.