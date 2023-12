ZAKSA przerwała złą serię. Duet reprezentantów Polski zaszalał

Wicemistrz Polski i klubowy mistrz Europy - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przeżywa w tym sezonie wielkie problemy kadrowe. Gdy do pełni zdrowia trenerowi Tuomasowi Sammelvuo wrócił po kilku tygodniach przerwy rozgrywający Marcin Janusz, to na około 2-3 miesiące wypadł kapitan drużyny Aleksander Śliwka. Do tego fiński trener wciąż nie może skorzystać z doświadczonego środkowego Davida Smitha, a to przekłada się na gorsze wyniki kędzierzynian.

ZAKSA przerwała złą passę. Duet reprezentantów Polski zaszalał

Po trzech porażkach z rzędu w lidze oraz sromotnym łomocie z Ziraatem Bankasi Ankara 0:3 w Lidze Mistrzów, ZAKSA wreszcie zdołała zwyciężyć. W piątek jej rywalem w Suwałkach był miejscowy Ślepsk Malow i choć mecz był bardzo wyrównany, to dobra gra klubowych mistrzów Europy w końcówkach pozwoliła im wygrać 3:0.

W pierwszej partii ZAKSA przegrywała 18:20, ale dzięki skutecznej końcówce i dwóm udanym atakom z rzędu Łukasza Kaczmarka na koniec potrafiła wygrać do 23. Drugiego seta Ślepsk rozpoczął od prowadzenia 10:6 i bardzo długo, aż do stanu 22:21, potrafił utrzymywać przewagę. Błąd Żigi Sterna w ataku przy stanie 24:23 doprowadził do gry na przewagi, a w niej skuteczniejsza okazała się ZAKSA, która po bloku Andreasa Takvama na Sternie zwyciężyła 32:30.

Trzecia partia okazała się ostatnią, ale zaczęła się tak, jak poprzednia - od czteropunktowego prowadzenia gospodarzy (12:8). Kędzierzynianie jednak szybko odrobili straty do remisu po 14, a gra "punkt za punkt" trwała aż do wyniku 21:21. Wówczas ZAKSA wygrała cztery punkty z pięciu rozegranych i po kolejnym kluczowym bloku Takvama wygrała do 22, a cały mecz w trzech setach.

Bohaterami spotkania byli dwaj reprezentanci Polski Bartosz Bednorz i Łukasz Kaczmarek, który w sumie zdobyli przez trzy sety aż 43 punkty dla wicemistrza Polski - 25 punktów było udziałem Kaczmarka, a 18 Bednorza. Co ciekawe, obaj mogą w przyszłym sezonie zasilić ligowych rywali ZAKSY. Według informacji "Przeglądu Sportowego Onet", Bednorz ma trafić do Asseco Resovii Rzeszów, z kolei Łukasz Kaczmarek wg portalu Siatka.org jest blisko Jastrzębskiego Węgla.

Dzięki wygranej w Suwałkach 3:0 i zdobyciu trzech punktów, ZAKSA wciąż walczy o czołową "szóstkę" ligi na półmetku ligi, która wystąpi w ćwierćfinale Pucharze Polski. Kędzierzynianie po 13 rozegranych meczach mają 21 punktów, zajmują ósme miejsce i tracą punkt do szóste Trefla Gdańsk, choć ten ma o jedno spotkanie rozegrane mniej. Ślepsk z 12 punktami jest jedenasty.