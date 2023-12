Sceny na meczu polskiego klubu. Żołnierze w roli głównej [WIDEO]

Aluron CMC Warta Zawiercie do Rumunii udał się z po wygraniu z SCM Craiova pierwszego meczu 3:0 i był bliski awansu do 1/8 finału Pucharu CEV. Polski zespół był również faworytem drugiego starcia w hali rywali, gdzie mógł liczyć na gigantyczne wsparcie polskich kibiców. Wszystko dzięki klubowej inicjatywie wobec polskich żołnierzy i ich rodzin.

Piękny gest Warty Zawiercie wobec żołnierzy. Zrobili to kompletnie za darmo. "Dziękujemy"

W trakcie meczu siatkarze Warty nie dali szans rywalom i starcie wygrali 3:0. Problemy mieli jedynie w pierwszym secie, którego wygrali do 23. W kolejnych spokojnie ogrywali przeciwników do 16 i do 19. Dzięki temu zameldowali się w 1/8 finału Pucharu CEV.

Z pewnością na tak dobry wynik miała wpływ również obecność sporej liczby kibiców zespołu z Zawiercia. Sporą zasługę w tym mają władze klubu, które zdecydowały się na kapitalny gest przed spotkaniem. Do wyczarterowanego na mecz samolotu zaproszono rodziny żołnierzy.

Aż 150 żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonuje w Craiovej w Rumunii. Z oficjalnej strony Warty dowiadujemy się, że właśnie ich rodziny zaproszono kompletnie za darmo, by poleciały na przedświąteczne spotkanie.

"Oprócz naszych kibiców mogliśmy liczyć na wsparcie 150 żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii. Warto dodać, że możliwość bezpłatnej podróży samolotem wyczarterowanym przez nasz zespół miały rodziny części z nich. W ten sposób wojskowi mogli zobaczyć się z najbliższymi tuż przed świętami Bożego Narodzenia" - czytamy na stronie Warty.

W trakcie spotkania żołnierze mieli okazję podziękować klubowi za ten miły gest dopingiem. Na materiale wideo z widzimy ich sporą grupę, która skandowała "dziękujemy" w kierunku zawodników i władz klubu. Z pewnością nie tylko z powodu dobrego wyniku.

W 1/8 finału Pucharu CEV Warta Zawiercie zmierzy się z Power Volley Milano. Włoski zespół w poprzednim dwumeczu pokonał grecki PAOK Ateny 3:0, 3:1 i również bez problemu awansował do dalszej fazy rozgrywek.