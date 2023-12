Oficjalnie. Wielka siatkarska impreza znowu w Polsce. Co za wieści!

Polska będzie gospodarzem finałów szóstej edycji siatkarskiej Ligi Narodów 2024. Zaszczyt ten przypada nam drugi rok z rzędu. W lipcu tego roku turniej odbył się w Ergo Arenie w Gdańsku, a ich zwycięzcą została reprezentacja Polski, która w decydującym meczu pokonała Stany Zjednoczone. Tym razem nasi siatkarze będą mieli szanse powtórzyć to w Atlas Arenie w Łodzi.

To już pewne. Finał Ligi Narodów siatkarzy zawita do Łodzi. Szczęśliwe miejsce dla polskiej siatkówki

O tym, że to Łódź zorganizuje wielki finał, dowiedzieliśmy się w poniedziałek podczas specjalnej konferencji prasowej z udziałem prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastiana Świderskiego oraz prezydent miasta Hanny Zdanowskiej. - Mamy nadzieję, że ten finał będzie szczęśliwy dla naszej reprezentacji. W tym roku mieliśmy okazję gościć w Atlas Arenie zwieńczony sukcesem naszych siatkarek turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Liczymy, że podobnie nasi panowie zakończą sukcesem turniej finałowy Ligi Narodów i będą w dobrej formie na tym etapie przygotowań do igrzysk - powiedział Świderski, cytowany przez PAP.

Atlas Arena w przeszłości gościła także inne siatkarskie imprezy. Poza wspomniany kwalifikacjami olimpijskimi były to m.in. mistrzostwa Europy kobiet w 2009 i 2019 r., czy mistrzostwa świata - mężczyzn w 2014 r. i kobiet w 2021 r.

Liga Narodów 2024. Kiedy turniej finałowy?

Zmagania w Łodzi potrwają od 27 do 30 czerwca 2024 r. Wystąpi w nich osiem najlepszych drużyn fazy zasadniczej. Polska jako gospodarz prawo startu ma zapewnione automatycznie. Poprzednie edycje tego turnieju oprócz Gdańska organizowały Lille, Chicago, Rimini oraz Bolonia.

Zanim rywalizacja przeniesie się do Łodzi, zostaną rozegrane turnieje fazy zasadniczej. Już od 8 grudnia wiadomo, że odbędą się one w Antalyi i Rio De Janeiro (21–26 maja), jednym z miast Japonii i Ottawie (4–9 czerwca), a także w Lublanie i Manilii (18–23 czerwca).