Szykuje się sensacja dekady w PlusLidze. Polski gigant w tarapatach

Problemów ZAKSY Kędzierzyn-Koźle ciąg dalszy. Nie dość, że musi mierzyć się z licznymi kontuzjami, to w dodatku przegrywa kolejne mecze. W sobotę poniosła trzecią porażkę z rzędu, ulegając 1:3 (25:22, 21:25, 20:25, 22:25) Projektowi Warszawa. Tym samym jej sytuacja w tabeli staje się nie do pozazdroszczenia. Wydaje się, że głównym celem na najbliższe tygodnie będzie nie tyle walka o mistrzostwo Polski, co o awans do fazy play-off.

