Triumf Polaków, Grbić zaczął płakać. "Nie sądziłem, że tak mnie to poruszy"

15 grudnia ruszyliśmy na Sport.pl z plebiscytem, w którym wybieramy sportowy moment roku 2023. Nominowaliśmy 10 wydarzeń, które znajdziecie w sondażu na końcu tego artykułu. Głosowanie trwa do 30 grudnia, a my w jego trakcie przypominamy każdy z tych momentów chwały polskiego sportu. Tym razem sięgamy wstecz do sukcesu reprezentacji Polski siatkarzy.

REKLAMA

Był 23 lipca, kiedy polscy siatkarze, świeżo po historycznym triumfie w Lidze Narodów, opuszczali późnym wieczorem położoną na granicy Gdańska i Sopotu Ergo Arenę, idąc tanecznym krokiem i śpiewając "Jedzie pociąg z daleka". 16 września powtórzyli tę celebrację w Rzymie, po zdobyciu drugiego w historii mistrzostwa Europy. A to też był tylko przystanek rozpędzonego siatkarskiego pociągu, bo w połowie października Biało-Czerwoni wrócili z Chin z turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk z upragnionym biletem do Paryża. I choć trener Nikola Grbić stale powtarzał wcześniej, że dla niego najważniejszy w tym roku będzie olimpijski awans, to sam w sobie najbardziej prestiżowy był tytuł mistrzów Starego Kontynentu. Twardy jak jak skała Serb po pokonaniu w finale Włochów z emocji się rozpłakał.

Zobacz wideo Prezes PLS ubolewa nad planowanym zmniejszeniem PlusLigi: Potencjał polskiej siatkówki jest ogromny

Wyjątkowy dzień i łzy Grbicia. Koniec z klątwą i nerwy Kurka

Dotychczas polscy siatkarze nigdy nie wygrali dwóch dużych imprez w jednym sezonie. Teraz nie tylko triumfowali w LN i ME, ale też wrócili z kompletem zwycięstw z kwalifikacji olimpijskich. W drodze po każdy z tych sukcesów zaliczyli momenty, w których Grbić wymownie chował twarz w dłoniach. Bo czasem bardziej niż z rywalami walczyli z własnymi słabościami. Kilka minut po ostatniej akcji kontynentalnego czempionatu szkoleniowiec znów schował twarz w dłoniach, ale tym razem dlatego, że płakał ze wzruszenia.

Serb przeważnie nie okazuje emocji - nie tylko w trakcie meczu, ale też po nim. Wcześniej polscy kibice widzieli u niego łzy tylko raz - w 2021 roku, gdy jako trener Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle poprowadził ją do triumfu w Lidze Mistrzów. Za wrześniowym wzruszeniem stała dodatkowo jeszcze inna, osobista historia.

- Mój ojciec zmarł tego dnia, 15 lat temu. To dla mnie szczególna data. Nie sądziłem, że tak mnie to poruszy, ale jednak. To także dzień, w którym w 2001 roku - jeszcze jako zawodnik - wygrałem ME, więc to nie jest smutny dzień. Teraz mam po prostu więcej miłych wspomnień z nim związanych - tłumaczył w Rzymie po zdobyciu złotego medalu.

Później w wywiadach przyznawał też, że triumf w czempionacie Starego Kontynentu stanowi ważne potwierdzenie, że obrana przez niego droga była właściwa. Czuł wciąż bowiem nieco niedosytu po ubiegłorocznym wicemistrzostwie świata. Po lipcowym sukcesie w LN przestrzegał przed przyznawaniem z automatu Polakom złotych medali ME jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji. Poradzili sobie jednak z presją roli faworyta, uporali się również z klątwą Słoweńców (w czterech poprzednich edycjach turnieju przegrywali z nimi kluczowe mecze).

Tym razem po raz trzeci z rzędu trafili na tych rywali w półfinale. Wygrany 3:1 mecz był naszpikowany emocjami nie tylko za sprawą waleczności i klasy obu drużyn. Swoje dołożyli słabo spisujący się sędziowie. Grbić w pewnym momencie przeżegnał się ironicznie. Ale najbardziej przeżywał to spotkanie Bartosz Kurek, który ani razu nie pojawił się na parkiecie. W kwadracie dla rezerwowych z nerwów stał czasem tyłem, zrywał się z ławki rezerwowych w czasie wymian lub łapał się na głowę. Kapitana zabrakło też na polu gry w finale - przed ćwierćfinałem z Serbią wróciły kłopoty zdrowotne, które wykluczyły go już wcześniej z najważniejszych meczów LN.

Kaczmarek - od żelaznego rezerwowego do bohatera. Polska ściana i szalejący rezerwowi.

Pod nieobecność Kurka na ataku brylował Łukasz Kaczmarek, dotychczasowy żelazny rezerwowy w reprezentacji. Wcześniej zasadność jego obecności w niej niektórzy poddawali w wątpliwość, ale w tym roku potwierdził w pełni swoją wartość. Szeroki i mocny skład Biało-Czerwonych dał o sobie znać jeszcze w innej sytuacji podczas ME. Optymizm przed tą imprezą u niektórych osłabł mocno, gdy okazało się, że kontuzja stopy Mateusza Bieńka z finału LN wykluczy go z reszty sezonu kadrowego. Zastępcą idealnym okazał się Norbert Huber. Razem z Jakubem Kochanowskim sprawili, że o środek można byłoby być całkowicie spokojnym. Polacy jako cała drużyna podczas tej imprezy rewelacyjnie grali blokiem i regularnie stawiali przed przeciwnikami ścianę nie do przejścia.

Huber prawdziwy popis dał w wygranym 3:0 finale z gospodarzami. Na Włochów padał blady strach za każdym razem, gdy szedł na zagrywkę (zaliczył pięć asów). Tym elementem zapewnił rewelacyjne otwarcie decydującego spotkania. Inny pamiętny obrazek z tego meczu - szalejący w kwadracie rezerwowi. Już wcześniej wiadomo było, że Biało-Czerwoni mają świetną atmosferę w drużynie, ale to, co wyprawiali wtedy zmiennicy, to coś wyjątkowego. Cały czas skandowali różne hasła, żartowali, imitowali posyłanie serwisowych bomb razem z zagrywającym wówczas Wilfredo Leonem. Zaangażowali się w to do tego stopnia, że niektórzy z nich mieli potem kłopot z mówieniem, a inni sięgali w trakcie meczu po batony energetyczne. Sędzia-asystent początkowo próbował ich uspokajać, w pewnym momencie jednak zrezygnował.

MVP turnieju został Leon, który w najważniejszych meczach grał popisowo. Choć trudno byłoby mieć zastrzeżenia, gdyby tę nagrodę dostał Kaczmarek, Huber czy Aleksander Śliwka. Pozycja tego ostatniego w szóstce u Grbicia jest niepodważalna i o ile rok temu budziło to sprzeciw niektórych, to teraz już nikt nie ma wątpliwości, że Serb miał rację. Gracz Zaksy podczas ME nie tylko świetnie wypełniał swoją rolę jako przyjmujący, ale też - pod nieobecność Kurka na boisku - jako lider zespołu.

Grbić po półfinale rzucił: Witaj z powrotem. Trener uniknął trudnej decyzji

W finale cała drużyna funkcjonowała jak w zegarku. Grbić ze sztabem powtórzyli to, co zrobili wcześniej w LN - świetnie zbudowali formę zespołu na kluczowy moment. Podczas fazy grupowej, w której kibice mogli nieraz ziewać z nudów, Serb rotował składem i cierpliwie czekał, aż zawodnicy nabiorą nieco świeżości. ME poprzedziło bowiem bardzo intensywne zgrupowanie w Zakopanem, na którym siatkarze dostali mocny wycisk.

Trener Polaków pierwsze występy po tym obozie porównywał do wyciskania cytryny, która już jest wyciśnięta. Takiego samego określenia można użyć do opisania całego niemal półrocznego sezonu kadrowego. Zapewne m.in. dzięki tym przerzuconym w Zakopanem ciężarom Biało-Czerwoni zawodnicy dobiegli do mety tego maratonu, choć wielu z nich było już bardzo wyczerpanych. Może dzięki tamtemu zgrupowaniu wygrali też mecz ME, który kosztował Grbicia pięć lat życia. Tak szkoleniowiec podsumował ćwierćfinał z jego rodakami (3:1), gdy przy stanie 1:1 w setach Polacy wygrali kolejną partię 36:34, broniąc ośmiu setboli.

Wróćmy na chwilę do Leona, dla którego - tak jak dla Hubera - ten sezon był pierwszym w drużynie narodowej od dwóch lat. Przyjmujący Perugii błysnął podczas ME formą, jaka przez lata stała się jego znakiem firmowym. Potężnie zbijał piłkę na skrzydle, był niezwykle groźny na zagrywce i pomocny w bloku. Po półfinale szkoleniowiec uściskał go i powiedział "Witaj z powrotem". Takie słowa po tej imprezie mógł skierować też do innego gracza Perugii - Kamila Semeniuka. Ten rok temu był niezbędny kadrze, teraz znalazł się w niej dzięki kredytowi zaufania od szkoleniowca, który za cel postawił sobie odbudowę 27-latka po rozczarowującym sezonie w Italii. Zadanie wykonał - choć "Semen" kluczowe mecze ME zaczynał zwykle w rezerwie, to na boisku był zazwyczaj dużym wzmocnieniem.

To właśnie kwestia selekcji przyjmujących najbardziej męczyła Grbicia przed ME. Śliwka był pewniakiem, a o pozostałe miejsca walczyli Leon, Semeniuk, Tomasz Fornal i Bartosz Bednorz. Serb miał z tym także problem przed turniejem finałowym LN i - tak jak wtedy - uniknął trudnego wyboru. W obu przypadkach postawił na wariant z pięcioma graczami na tej pozycji, kosztem środkowego. Tak samo postąpił przy kwalifikacjach olimpijskich i wszędzie zdało to egzamin. Trener zmierzy się jednak z tym dylematem ponownie za kilka miesięcy, przy wyborze składu na igrzyska. Ale my na razie możemy jeszcze chwilę pocieszyć się pełnym triumfów sezonem 2023 i w głosowaniu zdecydować, czy złoto ME było najlepszym sportowym momentem mijającego roku.