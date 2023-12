Kadziewicz zobaczył jedno zdjęcie kadrowicza i nie wytrzymał. "Jego głupota nie zna granic"

Norbert Huber ma za sobą kapitalne dni. W środę jego Jastrzębski Węgiel pokonał w Lidze Mistrzów niemiecki Luneburg 3:1, a sam środkowy zdobył najwięcej punktów - aż 18. Taki sam dorobek zanotował w niedzielnym meczu Plus Ligi z Projektem Warszawa, przegranym 1:3. W dodatku aż 11 razy postawił punktowy blok, co w warunkach naszej ligi jest znakomitym wynikiem. Dokładnie tyle samo punktów blokiem zdobyła w tym meczu cała ekipa rywala. Temat niesamowitej formy Hubera poruszono w programie "Przeglądu Sportowego" Misja Siatka.

Łukasz Kadziewicz uderza w Norberta Hubera. "Głowa jest od myślenia"

O czołowego reprezentanta Polski zapytano Łukasza Kadziewicza, byłego środkowego i eksperta. Ten jednak postanowił wbić Huberowi ostrą szpilkę. - To, co na boisku, to na boisku, ale jego głupota w mediach społecznościowych nie zna granic. Do dziś nie mogę sobie wytłumaczyć jego zdjęcia z Piotrem Gackiem. Rozmawiać z nim, a potem wstawiać zdjęcie? Chciałbym zobaczyć coś takiego w świecie piłki nożnej - powiedział.

Oburzenie Kadziewicza wynika z tego, że Piotr Gacek na co dzień jest dyrektorem sportowym Projektu Warszawa. Rozmowa z nim mogła więc dotyczyć potencjalnego transferu, dlatego brak dyskrecji może dziwić. - Instagram jest dla inteligentnych ludzi. Warto pomyśleć. Głowa jest od myślenia i blokowania. Jak można wrzucić takie coś? Gdzie szacunek do kibiców? Rozumiem rynek transferowy. Siatkarze rozmawiają z prezesami innych klubów, ale tego nie pokazuje się w mediach społecznościowych - tłumaczył Kadziewicz.

Norbert Huber siatkarzem Jastrzębskiego Węgla jest od początku tego sezonu. Wcześniej przez dwa sezony występował w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, z którą dwukrotnie zdobywał puchar Ligi Mistrzów. W pierwszej reprezentacji Polski zadebiutował w 2019 r., a od ostatniego sezonu jest w niej kluczową postacią. Został wybrany m.in. najlepszym blokującym tegorocznych mistrzostw Europy, w których Polska zdobyła złoty medal.