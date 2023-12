ZAKSA i Jastrzębski Węgiel nie zawiodły. Ważne zwycięstwa w Lidze Mistrzów

Środa z europejskimi pucharami w wykonaniu polskich drużyn rozpoczęła się od sromotnej porażki w Lidze Mistrzów Asseco Resovii Rzeszów z włoskim Itasem Trentino 0:3. Na szczęście, w kolejnych spotkaniach było tylko lepiej i zespoły PlusLigi wygrywały raz zarazem zbliżając się do kolejnej fazy swoich rozgrywek.

ZAKSA i Jastrzębski Węgiel wygrały w Lidze Mistrzów

W Lidze Mistrzów swoje spotkania rozgrywały także Jastrzębski Węgiel i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. O ile o mistrzów Polski w starciu z niemieckim Luneburgiem obawiał się mało kto, tak nie wiadomo było, jak wypadnie ZAKSA, która grała bez kontuzjowanego środkowego Davida Smitha i z wracającym po dłuższej przerwie rozgrywającym Marcinem Januszem.

Jastrzębski w Niemczech zaczął jednak sensacyjnie, bo w pierwszej partii niespodziewanie to Niemcy okazali się lepsi triumfując po zaciętej końcówce 25:23.

Na szczęście, kolejne sety należały już do zespołu Marcelo Mendeza, który zwyciężał bardzo pewnie do 21, 15 oraz 13, wygrywając cały mecz za trzy punkty 3:1 i umacniając się na prowadzeniu w tabeli grupy D.

Najwięcej punktów dla mistrzów Polski zdobyli w tym meczu Norbert Huber (18), Jean Patry (15) oraz Tomasz Fornal (12), a u gospodarzy najskuteczniejszy był Erik Roehrs, zdobywając 16 punktów.

Zdecydowanie trudniej w swoim meczu miała ZAKSA, który na wyjeździe przeciwko belgijskiemu Knackowi Roeselare musiała bronić się przed porażką za trzy punkty i ostatecznie zwyciężyła po tie-breaku 3:2.

Kędzierzynianie wprawdzie rozpoczęli to spotkanie od wygranej partii do 20,ale w dwóch kolejnych setach lepsi okazywali się Belgowie, zwyciężając 25:21 i 25:23. To sprawiło, że drużyna Tuomasa Sammelvuo mogła nie zdobyć w Roeselare nawet jednego punktu, jednak na szczęście potrafiła wrócić na dobre tory - w czwartym secie wygrała do 22, w tie-breaku do 10 i mogła cieszyć się z drugiej wygranej w tegorocznych rozgrywkach.

Aż 31 punktów dla ZAKSY zdobył Łukasz Kaczmarek, a kolejno 20 i 17 punktów dołożyli Bartosz Bednorz i Dmytro Paszycki. Dla Roeselare 26 "oczek" wywalczył Seppe Rotty.

Zdecydowanie mniej problemów od rodaków miały zespoły Aluronu CMC Warty Zawiercie i Projektu Warszawa. Aluron w pierwszym meczu 1/16 finału Pucharu CEV rozbił u siebie rumuńską Craiovę 3:0 (18, 14, 14), a Projekt w 1/8 finału Challenge Cup nie dał szans francuskiemu St. Nazaire, wygrywając także 3:0 (14, 16, 18). Rewanże za tydzień.