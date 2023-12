Nadchodzi exodus w polskiej lidze. Jeden kraj chce podkraść nam zawodników

W japońskiej lidze siatkówki dojdzie do wielkich zmian. Od przyszłego sezonu rozgrywki zostaną zwiększone z 10 do 12 drużyn. Ponadto w każdej ekipie będzie mogło występować więcej obcokrajowców. Do tej pory zespoły miały możliwość posiadania w składzie jednego zagranicznego zawodnika. Teraz zwiększono tę liczbę do dwóch.

Japończycy chcą ściągnąć Polaków do ligi. "Prowadzimy wstępne rozmowy"

Okazuje się, że wspomniane zmiany będą miały wpływ również na PlusLigę. Jak przekazał menedżer siatkarski Jakub Michalak w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", Japończycy zamierzają ściągnąć do siebie kilku ważnych polskich zawodników.

- Z Japończykami prowadzimy na razie wstępne rozmowy, a więcej będzie można powiedzieć w styczniu. W kręgu zainteresowania są nie tylko Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka czy Jakub Kochanowski, ale pojawiają się też zapytania o innych zawodników – Kewina Sasaka, Bartłomieja Bołądzia, Igora Grobelnego czy Macieja Muzaja - stwierdził. O zainteresowaniu Śliwką ze strony Japończyków mówił już wcześniej w podcaście "Zgrupowanie".

Zdaniem dziennikarzy "Przeglądu Sportowego" największe zainteresowanie wzbudza właśnie Aleksander Śliwka z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Reprezentant Polski ma oferty nie tylko z Japonii, ale również kilku innych europejskich krajów. Zarówno jemu jak i Łukaszowi Kaczmarkowi kończą się kontrakty. Z tego powodu nie można wykluczyć ich odejścia. Prezes ZAKSY Piotr Szpaczek zamierza jednak zrobić wszystko, by ich zatrzymać.

- Mogę jedynie podkreślić, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Łukasz i Olek zostali w naszym klubie. O tym, co planują Japończycy pewnie więcej wiedzą menedżerowie - powiedział w rozmowie ze wspomnianym portalem.

W japońskiej lidze występuje obecnie Bartosz Kurek. Kapitan reprezentacji Polski gra w Wolf Dogs Nagoya. Po 14 kolejkach liderem tamtejszych rozgrywek jest JT Thunders z 33 punktami na koncie.